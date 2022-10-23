Момент падения самолета на дом в Иркутске попал на видео

В российском Иркутске истребитель упал на жилые дома. Момент падения Су-30 попал на видео.

Кадры с моментом падения самолета разлетелись по сети, сообщает 24 канал. Сообщают, что оба пилота самолета погибли.

Обратите внимание В Иркутске упал российский истребитель – снова на жилой дом, вспыхнул крупный пожар

Как падал российский истребитель

Днем 23 октября российский истребитель Су-30 упал в Иркутске. И уже по новой российской традиции, на жилые дома.

Момент падения истребителя Су-30: смотрите видео

Как падал российский Су-30: смотрите видео​

Самолет упал на двухэтажный дом, в результате чего возник масштабный пожар. Российские СМИ по состоянию на 14:25 говорят о 2 погибших, вероятно говоря о пилотах Су-30. Местные власти заявляют, что жертв среди гражданских нет.

Также по предварительным данным, пилоты были мертвыми на момент падения самолета. В российских СМИ говорят о возможных проблемах с кислородными масками, из-за которых оба задохнулись.

Последствия падения Су-30: смотрите видео

Последствия падения самолета: смотрите видео​

Стоит отметить, что в МЧС России заявили, что Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета. Интересно, что после падения Су-34 в Ейске также заявляли о тренировочном полете.

Кроме того, падение самолета вызвало частичное обесточивание в районе трагедии. Без электроснабжения остались 150 домов. На фоне стремления россиян обесточить Украину с помощью ракетных ударов и атак дронами-камикадзе выглядит иронично.

Напомним, что 17 октября военный самолет Су-24 разбился в российском Ейске и так же упал на жилой дом. В результате авиакатастрофы вспыхнул крупный пожар. Из-за трагедии погибли по меньшей мере 15 человек. Пилот самолета катапультировался и выжил.

То есть за неделю Россия уже потеряла 2 истребителя на собственной территории. И еще 270 самолетов россияне потеряли с начала полномасштабного вторжения в Украину. В качестве бонуса – еще 245 вертолетов.

Интересно – новые кадры падения военного самолета в Ейске: смотрите видео