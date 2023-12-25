Сбитие Су-30: Игнат объяснил, почему об уничтожении вражеского самолета сообщили не сразу

Вечером 24 декабря украинские защитники сбили над акваторией Черного моря вражеский истребитель-бомбардировщик. Уничтожение самолета сразу же начали обсуждать в сети. Однако официально сбитие российского Су-30СМ Воздушные силы и Генштаб подтвердили только утром.

Почему уничтожение Су-30 подтвердили не сразу, в эфире телемарафона объяснил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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"Иногда эту информацию надо придержать"

Вечером 24 декабря Командующий Воздушными силами сообщил, что на Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море. Николай Олещук отметил, что материалы объективного контроля изучают, чтобы точно знать, поражена цель или нет.

Юрий Игнат подчеркнул, что всегда нужно время, чтобы уточнить информацию. Объяснил, если над акваторией Черного моря идет противовоздушное сражение, понятно, что цели, которые сбивают над морем, не могут быть подтверждены.

"Постоянно идет изучение материалов объективного контроля. Соответственно работает разведка, изучается радиообмен, который ведет враг. И потом уже выдается результат", – отметил спикер.

Также добавил, что не всегда результаты могут быть сразу точными. Однако иногда крайне важно придержать информацию.

Наши телеграм-каналы не спят, хотят быть первыми и сразу все обнародовать как можно скорее. Надо относиться к этой информации с пониманием, что она не сразу подается, а иногда даже эту информацию надо придержать. Для того чтобы враг не делал определенных выводов,

– подчеркнул Юрий Игнат.

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