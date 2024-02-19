"Плавает" в море: первые кадры с места сбития Су-34 и Су-35С под Мариуполем
Утром 19 февраля украинские военные приземлили вражеские истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. Из этих самолетов били управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал кадры из города, на которых заметно, как вражеский самолет уже "плавает" море. Оккупанты из-за этого даже подняли вертолет.
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В море заметили остатки вражеских самолетов
С места происшествия. Самолет, который "не падал", в море. Россияне пытаются что-то достать,
– объяснил Андрющенко.
По его словам, поселка Рыбацкое вблизи Мариуполя российские оккупанты перекрыли на въезд военной комендатурой.
"Все что-то бегают, бегают. Красота. Наслаждайтесь", – заметил советник мэра Мариуполя.
Как российский самолет "плавает" в море: смотрите видео
В свою очередь командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук написал, что оккупанты заметили своего пилота в Азовском море.
Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34. Работаем дальше!
– отметил генерал-лейтенант.
Командующий Воздушных сил ВСУ опубликовал фото карты, на которой заметно, где именно может находиться экипаж сбитого второго самолета Су-34.
Где находится российский экипаж / Скриншот Николая Олещука
Коротко о сбивании вражеских самолетов
- Утром 19 февраля командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что наши военные в небе над Мариуполем сбили два вражеских самолета. В частности, российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. Эту успешную операцию наши военные осуществили на Востоке Украины.
- Впоследствии Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что эти вражеские самолеты наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.
- Кстати, буквально за последние три дня наши военные уже приземлили 6 вражеских самолетов. В частности, 17 февраля ВСУ сбили два Су-34 и один Су-35, 18 февраля – еще один истребитель Су-34.