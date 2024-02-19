"Плавает" в море: первые кадры с места сбития Су-34 и Су-35С под Мариуполем

Утром 19 февраля украинские военные приземлили вражеские истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. Из этих самолетов били управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал кадры из города, на которых заметно, как вражеский самолет уже "плавает" море. Оккупанты из-за этого даже подняли вертолет.

Смотрите также ВСУ уничтожили два российских самолета, сбрасывавших КАБы

В море заметили остатки вражеских самолетов

С места происшествия. Самолет, который "не падал", в море. Россияне пытаются что-то достать,

– объяснил Андрющенко.

По его словам, поселка Рыбацкое вблизи Мариуполя российские оккупанты перекрыли на въезд военной комендатурой.

"Все что-то бегают, бегают. Красота. Наслаждайтесь", – заметил советник мэра Мариуполя.

Как российский самолет "плавает" в море: смотрите видео



В свою очередь командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук написал, что оккупанты заметили своего пилота в Азовском море.

Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34. Работаем дальше!

– отметил генерал-лейтенант.

Командующий Воздушных сил ВСУ опубликовал фото карты, на которой заметно, где именно может находиться экипаж сбитого второго самолета Су-34.



Где находится российский экипаж / Скриншот Николая Олещука

Коротко о сбивании вражеских самолетов