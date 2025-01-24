Так, утром 21 января 2025 года на "Энгельсе-2" были замечены 5 штурмовиков Су-25. Ранее в начале декабря там зафиксировали появление по меньшей мере 9 Су-34, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также Может ли Россия производить штурмовики Су-25: военный эксперт разобрал возможности врага

Что могли "тактики" забыть на базе "стратегов"

Первой версией, которая приходит в голову относительно неожиданной переброски Су на аэдром "Энгельс", является то, что россияне просто решили самолеты оттянуть на столь отдаленную авиабазу, чтобы защитить их от ударов ATACMS, или провести ремонтные работы в безопасном месте.

Однако возникает вопрос, почему только 9 штурмовиков Су-34 перебросили на "Энгельс", когда в России их на начало 2024 года было более 120 самолетов. Также не поддается объяснению и версия о техническом обслуживании самолетов, ведь инфраструктура "Энгельс-2" подстроена как раз под стратегическую авиацию. Такой же вид имеет ситуация и с Су-25.

Эксперты выдвинули гипотезу, что оккупанты умышленно переместили некоторые самолеты тактической авиации на аэродром "Энгельс-2" с тем, чтобы запутать украинских и западных аналитиков. Или ввести в заблуждение относительно текущего положения тактической авиации, или дезинформировать относительно реального состояния своей ударной авиации.

Напомним, в январе 2025 года нефтебаза "Кристалл" в Энгельсе, которая обеспечивает топливом российские бомбардировщики дважды оказывалась под ударами.

К слову, в ночь на 24 января в Энгельсе также слышали взрывы.