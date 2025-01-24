Так, вранці 21 січня 2025 на "Енгельсі-2" були помічені 5 штурмовиків Су-25. Раніше на початку грудня там зафіксували появу щонайменше 9 Су-34, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Що могли "тактики" забути на базі "стратегів"

Першою версією, яка спадає на думку щодо несподіваного перекидання Су на аедром "Енгельс", є те, що росіяни просто вирішили відтягнули літаки на настільки віддалену авіабазу, щоб захистити їх від ударів ATACMS, або ж провести ремонтні роботи у безпечному місці.

Однак постає питання, чому лише 9 штурмовиків Су-34 перекинули на "Енгельс", коли у Росії їх на початок 2024 року було понад 120 літаків. Також не піддається поясненням і версія щодо технічного обслуговування літаків, адже інфраструктура "Энгельс-2" підлаштована якраз під стратегічну авіацію. Такий самий вигляд має ситуація і з Су-25.

Експерти висунули гіпотезу, що окупанти навмисне перемістили деякі літаки тактичної авіації на аеродром "Энгельс-2" з тим, щоб заплутати українських і західних аналітиків. Або ввести в оману щодо поточного становища тактичної авіації, або дезінформувати щодо реального стану своєї ударної авіації.

Нагадаємо, у січні 2025 року нафтобаза "Кристал" в Енгельсі, яка забезпечує паливом російські бомбардувальники двічі опинялася під ударами.

До слова, у ніч проти 24 січня в Енгельсі також чули вибухи.