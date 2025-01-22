Ворог здатен виробляти Су-25 лише поштучно. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Сергій Грабський.

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"Росія перебуває під санкціями. Говорити про те, що вони могли б налагодити масований випуск цих та інших літаків, неможливо. Мовиться про те, що вони можуть виготовляти ці літаки як поштучний товар", – підкреслив він.

Росія не може масово виробляти Су-25

Сергій Грабський зазначив, що, за вимогами, літаки мають бути забезпечені у сенсі управління зброєю, польотами. Це потребує матеріалів, які перебувають у підсанкційних списках. Це продовжує термін виробництва таких літаків.

Як додатковий фактор того, чому Росія не може їх робити масово та чому ми маємо посилювати наші удари по таких підприємствах. Такі підприємства – це поштучні товари. Тому будь-яка перерва у безперервній та ритмічній роботі цього підприємства відображається на кількості, якості, ремонті та виробництві того чи іншого виду техніки,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, це стосується буквально будь-якого виду техніки, який виготовляється російськими загарбниками.