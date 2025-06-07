Сложная цель: в Defense Express предположили, чем могли ВСУ сбить Су-35

В субботу, 7 июня, Силы обороны сбили российский истребитель Су-35. Главной тайной остается то, чем же удалось поразить многоцелевой самолет.

Аналитики Defence Express прошлись по всем возможным вариантам, сообщает 24 Канал,

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Чем могли сбить российский Су-35 на Курщине

Утром 7 июня Воздушные силы сообщили, что на Курском направлении в результате успешной операции было сбит российский многоцелевой истребитель Су-35.

Уже позже украинские защитники продемонстрировали видео со сбитым самолетом, который горел на земле. Объективный контроль осуществлялся с разведывательного дрона, что намекает на то, что Су-35 сбили в непосредственной близости к границе.

Ранее в таких случаях аналитики склонялись к варианту с "блуждающим Patriot", но сейчас Украина получила на вооружение и западные истребители F-16 и Mirage.

Все же, наименее вероятно, что для сбития Су-35 использовали французский Mirage. Для поражения воздушных целей наиболее дальнобойной является ракета MICA, которая может оснащаться радиолокационной или инфракрасной головкой самонаведения. Однако она достает на расстоянии в 60 – 80, что было слишком рискованно.

Вполне вероятным вариантом является использование многофункциональных истребителей F-16. Ранее в сети уже распространялось изображение этого самолета с одной ракетой AIM-120C AMRAAM вместо двух.

И это собственно было достаточно "жирным" намеком на то, что F-16 выполнял задачи по прикрытию ударной группы и вероятно осуществил пуск ракеты по вражескому самолету. В версии AIM-120C-8 говорится о дальности применения до 160 километров,

– указывают аналитики.

В то же время возвращение к операциям с так называемым "блуждающим Patriot" также остается, видимо, одним из наиболее вероятных вариантов.