Распиаренные пропагандой и очень проблемные: армия России получила партию истребителей Су-57

Минобороны России получило очередную партию истребителей Су-57, которыми в Кремле гордятся больше всего и называют самолетами "5 поколения". Однако российский истребитель далек от идеала и имеет множество недостатков. Что известно об истребителях Су-57 – читайте дальше в материале.

Пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), где изготавливаются истребители Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина, сообщила о передаче самолетов минобороны России.

Кстати говоря Почему российский истребитель "Су-57" никогда не сможет конкурировать с американским F-35

Россия скрывает количество Су-57

В сообщении говорится, что эта партия поставлена в рамках "большого контракта" с минобороны России. Кроме того, пресс-служба компании заявила, что в этом году авиазавод "выполнил программу по производству Су-57 и Су-35С" и уже производит следующие самолеты.

В сообщении не указано количество поставленных на вооружение российской армии новых самолетов, хотя речь идет о серийном производстве. OSINT-аналитик Роб Ли считает, что речь идет о четырех самолетах.

Традиционно россияне заявляют, что Су-57 – это будущее российской боевой авиации. Во время его строительства якобы были воплощены передовые технологии и конструкторские решения, которые делают истребитель "сверхманевренным и малозаметным".

Какие проблемы возникли с производством Су-57

Как пишет Defense Express Россия хотела начать серийное производство Су-57 еще в 2016 году и по амбициозным планам конца 2015 года к 2020 году в Воздушно-космических силах России хотели иметь 55 таких истребителей.

Впоследствии этот план "немного" уменьшили – до 12 самолетов, а уже в 2016 году стало известно, что серийное производство "подвинется" на два года – к 2018. В конце концов, в августе 2018 года был подписан контракт на поставку первых двух Су-57, а в 2019 году в рамках форума "Армия" по минобороны был заключен контракт на поставку сразу 76 самолетов Су-57 до 2028 года.

Первый серийный Су-57 ВКС России получил 25 декабря 2020 года. Затем российские СМИ в ноябре 2021 года сообщали, что минобороны России до конца года должны получить еще 4 истребителя Су-57, партия самолетов должна быть передана в декабре того же года.

Российские СУ-57 / Фото росСМИ

В декабре 2021 Defense Express писало, что Су-57 может заменить старые воздушные суда России, но в случае, если будет решен вопрос, связанный с его серийным выпуском.

Сообщалось, что для разрекламированного кремлевской пропагандой Су-57 не был создан соответствующий двигатель нового поколения ("Изделие 30"). В сообщении говорилось, что разработка будет продолжаться не менее еще 5 – 6 лет.

Поэтому все выпущенные самолеты Су-57 получат версию двигателя Saturn AL-31 (AL-31F1), используемую на самолетах 4 поколения Су-35. Это означает меньшие скорости, боевые возможности и несоответствие статуса самолета 5 поколения.

Это означает гораздо меньший вес и большую тягу, а также больший срок службы, плазменное зажигание и меньший расход топлива. Также существуют проблемы с импортозамещением электронных изделий, особенно микрочипов (китайские клоны не всегда надежны и не могут заменить западные аналоги, доступ к которым из-за действия санкций Кремль потерял.

Россия изготовила для Су-57 "несуществующую" ракету

Летом 2022 года на так называемом "международном" военно-техническом форуме "Армия-2022" впервые была представлена новая российская авиационная крылатая ракета Х-69. Об этом информировало издание Defense Express.

Ракета Х-69 была разработана в Государственном машиностроительном конструкторском бюро (ГосМКБ) "Радуга" им. А. Я. Березняка на предприятии, создающем высокоточное ракетное оружие. Оно входит в состав российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Как сообщила пресс-служба КТРВ, многофункциональная, малозаметная и высокоточная крылатая ракета Х-69 предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей с известными до пуска координатами, в том числе без радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста к окружающему фону.

Российская ракета Х-69 / Фото росСМИ

Она может использоваться для уничтожения объектов коммуникаций, железнодорожных станций и узлов, стационарных наземных складов боеприпасов и ГСМ, наземных командных пунктов и узлов связи, авиационной техники на открытых стоянках аэродромов, объектов нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также энергии, морских целей в местах базирования

Ракета оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления на базе безплатформенной инерционной системы, комплексной с навигационной аппаратурой потребителя информации коммерческих каналов спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS NAVSTAR, а также с комплексным радиотехническим измерителем высоты и скорости, оптико-электронной системой решаемых задач.

Характеристики Х-69:

дальность полета до 290 километров,

скорость 700 – 1000 километров в час,

масса боевой части 300 – 310 килограммов,

может размещаться как на наружных подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения.

Ракету Х-69 могут применять все российские перспективные и современные многоцелевые истребители и истребители-бомбардировщики, в том числе Су-57.

Ракета оснащена бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО), адаптированным для подготовки ракеты к пуску и оборудованным авиационным катапультным устройством типа АКУ-58 (УВКУ-50).

В Defense Express заметили, что Х-69 – это известная ракета Х-59МК2, но несколько обновленная ибыла представлена еще в 2015 году. Обе ракеты имеют общие характеристики и схожие снаружи.

Какую угрозу несет ракета Х-69

Ракеты Х-59МК2, похожие на Х-69, уже применялись в Украине. Россияне, опасаясь нашей ПВО, пытались пускать их по целям за пределами Украины.

Х-59МК2 обладают высокой точностью (3 – 5 метров), но дальность пуска 285 километров, что ограничивает их применение.

Небольшая скорость и высота полета ракеты позволяет обнаруживать и поражать их ЗРК С-300ПТ/ПС и Бук-М1 ПВО Украины, а также истребителями МиГ-29 и Су-27.

Российский СУ-57 / Фото росСМИ

"Но обнаружение и поражение малозаметных для РЛС ракет Х-59МК2 "обновленных" (т.е. Х-69) будет представлять определенную сложность. Впрочем, поставляемые в Украину ЗРК NASAMS имеют не только РЛС, но и электрооптические датчики. Также они могут применять ракеты AIM-120 AMRAAM с радиолокационной наводкой и AIM-9X Sidewinder и IRIS-T с инфракрасным.

Шансы украинских сил ПВО на сбивание этих ракет должны стать еще лучше после поставок новых систем противовоздушной обороны. А производство новых Х-69 в России под вопросом из-за санкций против Кремля.

Россия боится применять Су-57 против Украины

Распиаренный российский самолет Су-57 так называемого "5 поколения" впервые был применен для уничтожения целей на территории Украины в апреле 2022 года. Но россияне решились только на пуски ракет из собственного воздушного пространства.

По информации Defense Express, первое применение самолетов Су-57 в боевых действиях произошло 8 апреля. В 17:22 и 17:37 два многоцелевых истребителя Су-57 929 государственного летно-испытательного центра (Ахтубинск) ПКС с воздушного пространства России нанесли авиационных ударов ракетами типа Х-59 по объектам на территории Кировоградской области и порта Одесса.

Сообщалось, что для оснащения Су-57 применялись боеприпасы со складов, расположенных на аэродроме "Ахтюбинск-Воладимировка" Астраханской области.



СУ-57 / Фото росСМИ

Там как раз хранились ракеты Х-59 класса "воздух-земля" советского изготовления, способные уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. Новых высокоточных способов поражения для применения с Су-57 нет.

Информация о реальном составе вооружения Су-57 остается достаточно размытой. У самолета есть внутренний вооруженный отсек, который, вероятно, может нести от 4 до 6 ракет средней дальности класса "воздух-воздух".

Два дополнительных вооруженных отсека находятся под корнем крыльев истребителя. До сих пор не появилось никаких изображений или видеозаписей оружия из этих отсеков. Самолет также имеет 6 узлов наружной подвески для боеприпасов, когда малозаметность не является приоритетом.