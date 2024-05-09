Отказывает главное оборудование: почему "новейший" российский истребитель Су-57 небоеспособен

Россия очень гордится своим "новейшим" истребителем Су-57. Однако дело в том, что он не только не соответствует заявленным характеристикам, а является фактически небоеспособным.

У распиаренных российской пропагандой Су-57 регулярно выходят из строя два главных компонента. Поэтому летать на них может быть даже опасно. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

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Что не так с истребителем Су-57

По словам Романенко, у Су-57 постоянно выходят из строя 2 элемента:

Ш-121 – радиолокационный комплекс системы управления вооружением, который отвечает за обнаружение целей и наведение ракет,

БЦВМ ИМА БК – бортовой компьютер, от которого зависит вообще работа всех систем самолета, даже полетом.

Дело в том, что эти элементы очень низкого качества. Эксперт рассказал, что в конце 2023 года россияне даже собирали совещание с представителями всех ведущих предприятий и конструкторских бюро аэрокосмической и приборостроительной отраслей, чтобы разобраться, почему так произошло.

Власть требовала, чтобы все специалисты представили углубленный анализ ситуации и предложения по разработке оперативных мероприятий, направленных на повышение качества и надежности.

Однако как россияне смогут улучшить ситуацию – загадка. Ведь из-за санкций производитель базовых микропроцессоров "Эльбрус", на которых основана эта бортовая цифровая вычислительная машина, уже не может получить необходимые комплектующие для своего оборудования и компоненты для серийного производства.

Именно поэтому производство Су-57 сошло на нет. За все время россияне создали лишь таких 11 бортов, и то один разбили во время испытаний.

В 2022-м они выпустили 6 самолетов, а уже в 2023 году – только два. И сразу после этого провели собрание и остановили производство до того момента, пока не смогут решить технические проблемы.

Истребитель не соответствует базовым требованиям для пятого поколения

Это отрывок из интервью с Валерием Романенко. Полная версия с научным сотрудником НАУ выйдет на сайтеСледите за, чтобы ничего не пропустить.

Даже если закрыть глаза на то, что важные компоненты постоянно выходят из строя, Су-57 все равно не соответствует заявленным характеристикам. Россияне гордо относят этот истребитель к пятому поколению, хоть на самом деле он совсем таковым не является.

Согласно концепции пятого поколения, двигатель борта должен быть защищен от соответствующего радиоэлектронного оборудования. Максимально защищен от теплового излучения. Этого россияне не сделали. У них до сих пор все построенные 9 Су-57 имеют двигатели так называемого первого этапа. Такие же, как стоят на четвертом плюс-плюс поколении – на Су-35 и Су-34,

– объясняет Романенко.

В общем к истребителям пятого поколения выдвинуто два главных требования: они должны быть созданы согласно технологиям малой заметности и глубоко интегрированы в автоматизированные системы управления других родов войск.

То есть, к примеру, американские пилоты могут увидеть зенитный комплекс и не входя в опасную зону напрямую передать всю информацию о нем ближайшему артиллерийскому подразделению сухопутных войск. Россиянам подобные вещи не доступны из-за отсутствия эффективных систем передачи тактической информации.

Кремль очень пытался продать этот истребитель "пятого поколения" Индии, и почти получилось. Страны договорились о работе над совместной версией Су-57 еще в начале 2000-х годов. Россияне предложили Индии 25% доли в проекте, стоимость которого была оценена в 8 – 10 миллиардов долларов.

В результате в 2018 году Индия вышла из проекта, открыто заявив, что российский самолет не соответствует требованиям пятого поколения.