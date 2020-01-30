Big Test подержанного Subaru Outback: идеальный семьянин

Словосочетание "надёжный семейный автомобиль" первым делом навеивает ассоциации именно с Subaru Outback. А ведь действительно: что может быть более семейным, чем универсал и более надежным, чем Subaru из 2000-ных?

Это поколение Subaru Outback выпускалось с 2003 по 2009 год и пережило один рестайлинг. Моторная линейка разнообразием не баловала – ставились в основном бензиновые 2,5-литровые и 3,0-литровые версии. Очень редко можно встретить версию с мотором 2,5 турбо (чаще с правым рулем).

Читайте также: Big Test подержанного Volkswagen Jetta: американская мечта

Сейчас за такой Subaru Outback в Украине просят от 6 500 до 12 000 долларов, при этом год выпуска решающего значения не имеет – на первый план практически всегда выходит техническое состояние.

Кузов

Слабое место кузова – задние колесные арки, задняя часть порогов и места крепления заднего подрамника. Если с арками и порогами все более-менее понятно (их ремонт занятие не дешевое и довольно длительное, поскольку после проварки требуется еще и покраска), то с креплением подрамника могут быть связаны гораздо более серьезные проблемы. Некачественный ремонт такого недуга приводит к тому, что машина "едет боком", а выставить углы установки колес становится невозможно.

В любом случае, если вы, выбирая Subaru Outback, обнаружили ржавчину – представьте, сколько времени и средств уйдет на устранение "рыжей болезни" и подумайте хорошенько, нужны ли вам эти хлопоты.

Моторы

Атмосферный 2,5-литровый мотор имеет ременной привод ГРМ. Ремень и ролики нужно менять каждые 100 тыс. км. Операция эта на самом деле не очень дорогая, но производить ее желательно только на специализированном сервисе. То же касается и замены свечей зажигания.

Моторы Subaru любят "подъедать" масло. И 2,5-литровый атмосферник – не исключение. При пробеге около 200 тыс. км. расход пары тройки литров от замены до замены – вполне нормальное явление. В данном автомобиле расход масла уже был достаточно высоким и хозяин машины "прозевал" уровень. В итоге пришлось сделать «капиталку», которая обошлась относительно недорого – до 1000 долларов.

Читайте также: Big Test б/у BMW E90/E91 – вопрос религии

3-литровый атсмосферник имеет цепной привод ГРМ. Проблемы с ним начинаются после 200-250 тыс. км. При появлении лязганья при сбросе газа следует незамедлительно обратится в автосервис. И да, на специализированый сервис Subaru – на других СТО отказываются ремонтировать такие моторы.

Трансмиссия

Автоматы для 2,5 литровых моторов были как 4-диапазонные, так и 5-диапазонные. Особых проблем они не доставляют, если их вовремя обслуживать (раз в 60 тыс. км менять масло и фильтр). Также раз в 60 тыс. надо менять масло в заднем редукторе и раздатке, которая на машинах с автоматом выполнена в отдельном корпусе.

Механические коробки тоже смело можно назвать беспроблемными (сцепление, как и положено, ходит около 100-150 тыс. км).

Случаются у Subaru Outback проблемы с передними полуосями. Как правило, если вовремя не заметить порванный пыльник ШРУСа, потребуется замена всей полуоси. Ставить нужно оригинал, который стоит очень дорого (порядка 300-400 долларов). Замены, даже качественные, например SKF, дают "осложнения" связанные с вибрацией.

Подвеска

Передняя подвеска очень надежная. Первыми в ней "сдаются" втулки и стойки стабилизатора (их ресурс около 60 тыс. км). Более 100 тыс. км. выхаживают салйтблоки и шаровые опоры. И под 200 тыс. составляет ресурс передних амортизаторов.

Читайте также: Big Test Toyota RAV4: законодатель моды

Задняя подвеска тоже беспроблемная. Единственное исключение – амортизаторы с автоматической регулировкой дорожного просвета. Они служат 150-200 тыс., после чего их чаще всего меняют на обычные неоригинальные (поскольку оригинал стоит "космос денег").

Электрика

По части электрооборудования Subaru Outback весьма надежен. Разве что характерной болезнью можно назвать мутнеющие фары и, как следствие, слабый головной свет. Проблема эта решается полировкой и последующей оклейкой пленкой.

Иногда, когда характер автомобиля начинает казаться вялым, а приключения автомата резковатыми – может потребоваться адаптация АКПП. Простая процедура, после которой автомобиль получает "вторую жизнь".

Вывод

Subaru Outback – весьма практичный, надежный и недорогой в содержании автомобиль. Но его эксплуатация подразумевает соблюдение нескольких простых правил. Во-первых, обслуживать его нужно только на специализированном сервисе (где механики знают об особеностях Subaru) Во-вторых – регулярно проверять уровень масла в моторе, ибо его повышенный расход является весьма распространенным явлением.

Читайте также: BIG Test: Что осталось от Toyota Camry за 26 лет