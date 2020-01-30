Big Test вживаного Subaru Outback: ідеальний сім'янин

Словосполучення "надійний сімейний автомобіль" насамперед навіює асоціації саме з Subaru Outback. А й справді, що може бути більш сімейним, ніж універсал і більш надійним ніж Subaru з 2000-них?

Це покоління Subaru Outback випускалося з 2003 по 2009 рік та пережило один рестайлінг. Моторна лінійка різноманітністю не балувала – були в основному бензинові 2,5-літрові і 3,0-літрові версії. Дуже рідко можна зустріти версію з мотором 2,5 турбо (частіше з правим кермом).

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Зараз за таку Subaru Outback в Україні просять від 6 500 до 12 тисяч доларів, при цьому рік випуску вирішального значення не має – на перший план практично завжди виходить технічний стан.

Кузов

Слабке місце кузова – задні колісні арки, задня частина порогів і місця кріплення заднього підрамника. Якщо з арками і порогами все більш-менш зрозуміло (їх ремонт заняття не дешеве і досить тривале, оскільки після проварювання потрібно ще і фарбувати) то з кріпленням підрамника можуть бути пов'язані набагато серйозніші проблеми. Неякісний ремонт такої недуги призводить до того, що машина "їде боком", а виставити кути установки коліс стає неможливо.

У будь-якому випадку, якщо ви, вибираючи Subaru Outback, виявили іржу – уявіть, скільки часу і коштів піде на усунення "рудої хвороби" і подумайте добре, чи потрібен вам цей клопіт.

Мотори

Атмосферний 2,5-літровий мотор має ремінний привід ГРМ. Ремінь і ролики потрібно міняти кожні 100 тис. км. Операція ця насправді не дуже дорога, але робити її бажано тільки на спеціалізованому сервісі. Те ж стосується і заміни свічок запалювання.

Мотори Subaru люблять "під'їдати" масло. І 2,5-літровий атмосферник – не виняток. При пробігу близько 200 тис. км. витрата пари трійки літрів від заміни до заміни – цілком нормальне явище. В даному автомобілі витрата масла вже була досить високою і господар машини "прогавив" рівень. У підсумку довелося зробити "капіталку", яка обійшлася відносно недорого – до 1000 доларів.

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3-літровий атсмосферник має ланцюговий привід ГРМ. Проблеми з ним починаються після 200-250 тис. км. При появі гуркоту при скиданні газу слід негайно звернутись в автосервіс. І так, на спеціалізований сервіс Subaru – на інших СТО відмовляються ремонтувати такі мотори.

Трансмісія

Автомати для 2,5 літрових моторів були як 4-діапазонні, так і 5-діапазонні. Особливих проблем вони не доставляють, якщо їх вчасно обслуговувати (раз в 60 тис. км міняти масло і фільтр). Також раз в 60 тис. треба міняти масло в задньому редукторі і роздатці, яка на машинах з автоматом виконана в окремому корпусі.

Механічні коробки теж сміливо можна назвати безпроблемними (зчеплення, як і належить, ходить близько 100-150 тис. км.).

Трапляються у Subaru Outback проблеми з передніми піввісями. Як правило, якщо вчасно не помітити порваний пильовик ШРКШа, знадобиться заміна всієї піввісі. Ставити потрібно оригінал, який коштує дуже дорого (близько 300-400 доларів). Заміни, навіть якісні, наприклад SKF, дають "ускладнення" пов'язані з вібрацією.

Підвіска

Передня підвіска дуже надійна. Першими в ній здаються втулки і стійки стабілізатора (їх ресурс близько 60 тис. км). Понад 100 тис. км. виходжують сайлентблоки і кульові опори. І під 200 тис. становить ресурс передніх амортизаторів.

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Задня підвіска теж безпроблемна. Єдиний виняток – амортизатори з автоматичним регулюванням дорожнього просвіту. Вони служать 150-200 тис., після чого їх найчастіше міняють на звичайні неоригінальні (оскільки оригінал коштує "космос грошей").

Електрика

Щодо електрообладнання, то Subaru Outback досить надійний. Хіба що характерною хворобою можна назвати фари, які з часом мутнішають і, як наслідок, слабке головне світло. Проблема ця вирішується поліруванням і подальшим обклеюванням плівкою.

Іноді, коли характер автомобіля починає здаватися млявим, а перемикання автомата різкуватим – може знадобитися адаптація АКПП. Проста процедура, після якої автомобіль отримує "друге життя".

Висновок

Subaru Outback – дуже практичний, надійний і недорогий в утриманні автомобіль. Але його експлуатація потребує дотримання кількох простих правил. По-перше, обслуговувати його потрібно тільки на спеціалізованому сервісі (де механіки знають про особливості Subaru). По-друге – регулярно перевіряти рівень мастила в моторі, бо його підвищена витрата є досить поширеним явищем.

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