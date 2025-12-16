Такого не делал никто: как СБУ удалось поразить субмарину "Варшавянка" – носителя "Калибров"

Служба безопасности Украины совместно с ВМС ВСУ провела масштабную специальную операцию в акватории порта Новороссийска, в результате которой была поражена подводная лодка "Варшавянка". Эксперты отмечают, что это беспрецедентный случай.

Ранее сложно было представить подобную спецоперацию с участием подводных дронов. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, как СБУ смогла провернуть такое дерзкое поражение, что для этого было нужно и почему для России субмарина "Варшавянка" – критическая потеря.

К теме Дроны СБУ взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка": что о ней известно

Россияне потеряли новейшую субмарину

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что это огромная потеря для России. Стоимость субмарины ориентировочно составляет 400 – 500 миллионов долларов, а ее изготовление занимает много времени. К тому же их транспортировка в акваторию Черного моря является затрудненной.

Стоит добавить, что подобный тип субмарин в Черном море начал появляться после аннексии Крыма, когда Россия активно начала милитаризировать полуостров. Вероятно, они хотели обеспечить определенное количество носителей ракет "Калибр".

Версии субмарин "Варшавянка", которые доставляли в Черное море, довольно современные, имеют новейшее оборудование и способны выполнять различные типы задач. Особенность этой подводной лодки в том, что она является тихоходной и малозаметной, в частности, из-за своих габаритов,

– отметил Мусиенко.

Эти лодки Россия активно начала использовать с началом полномасштабного вторжения – для нанесения ударов крылатыми ракетами "Калибр" по Украине. До 2022 года они выполняли другие миссии, в частности учебные и патрульные.

"Это очень серьезная потеря. К тому же субмарину не просто "поймали" в море. Дронами удалось зайти в гавань Новороссийска, которую хорошо охраняют. Если там были подводные лодки, то соответственно было и оборудование, которое определяет подход тех или иных целей. А россияне все прозевали", – подчеркнул военный.

После этого случая россияне, вероятно, будут пытаться улучшить свои системы обнаружения. Пока же можно утверждать, что технические характеристики подводного дрона Sub Sea Baby были такими, что врагу сложно было заметить его и распознать как угрозу.

"Для нас это большое достижение, растут способности Сил безопасности и обороны для проведения подобных операций. Это первое в истории такое поражение подводным дроном. Это точно испортило настроение Путину и российским военачальникам", – отметил Мусиенко.

Также стоит добавить, что подобные действия имеют и политическое значение, ведь подкрепляют позицию Украины на переговорах.

Какие последствия уничтожения лодки "Варшавянка": смотрите видео

В чем сложность поражения подводных лодок?

Подводные лодки были ранее неуловимой целью для поражения в море, отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Единственным вариантом было уничтожение цели в бухте, хотя в значительной степени эта задача была тяжелее. Например, стоит понять, что даже слежение за портом в Новороссийске сложно воплотить в жизнь.

Несколько месяцев проводилась подготовительная работа и устанавливалось наблюдение. Решение об уже непосредственном ударе по таким объектам должно приниматься с учетом данных из минимум 3 источников. Это была огромная работа СБУ, работали они с холодной головой, потому что трудно видеть столько целей и не атаковать их раньше времени, чтобы поразить в конце концов главную цель,

– объяснил Кузан.

К тому же для самого поражения нужно было обеспечить маршрут прохода подводных дронов в самое защищенное место базирования Черноморского флота России. Более того, лодки не постоянно расположены в порту. Там они находятся определенное время для осуществления тренировок и других задач, а потом снова прячутся в море, где отследить и поразить их – сложнее.

Интересно отметить, турецкая сторона ранее жаловалась, что подводные российские лодки класса "Варшавянка" попадали даже в Средиземное море. Фактически, несмотря на мощную разведку, турки не смогли точно выявить расположение подводного флота России в море. Это еще раз подтверждает, насколько большую и сложную работу проделали украинские спецслужбы.

"Это работа действительно мирового уровня", – добавил эксперт.

Блестящая операция украинских спецслужб: посмотрите видео

Сколько еще подобных субмарин осталось в России?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что россияне всячески пытались обезопасить свои подводные лодки, в частности, носители "Калибров". Однако не помогли и дополнительные меры безопасности.

Это дизель-электрическая подводная лодка, которая способна переносить до 4 ракет "Калибр" на торпедных аппаратах. Специальную инженерную службу для зарядки уже перенесли из Севастополя в Новороссийск. Очень важно было до них достать,

– подчеркнул Свитан.

Интересно, что ранее украинским спецслужбам уже удавалось невозможное. В начале августа 2024 года СОУ уже уничтожали подводную лодку вблизи Севастополя. Тогда "Ростов-на-Дону" стал первой российской подводной лодкой, потерянной в ходе российско-украинской войны и первой в истории подводной лодкой, уничтоженной крылатой ракетой.

Но на этом Украина не остановилась, модернизировав уже подводные дроны для поражения российского подводного флота. Этот случай также является первым в истории.

"У россиян осталось еще две подводные лодки (класса "Варшавянка" – 24 Канал), две другие – повреждены. Поэтому, еще не вечер. Взрыв был очень серьезным, на дроне, вероятно, было несколько сотен килограммов тротила", – отметил военный эксперт.

Россиянам не удалось уберечь подводную лодку: смотрите видео

Что известно о поражении "Варшавянки" в Новороссийске?