Субсидии, пенсии и не только: в Дие запускают семь новых соцуслуг

Вице-премьер-министр Михаил Федоров презентовал новые услуги, которыми можно будет воспользоваться в приложении "Дия". В частности, говорится об оформлении пенсий и субсидий, а также получении справок.

Всего глава Минцифры представил 7 новых услуг. Кроме этого, партнеры ведомства предложили программу доступности и безбарьерности, которая была создана по международным стандартам.

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Цель Минцифры – сделать услуги доступными для людей старшего возраста

Цель команды Минцифры – сделать цифровые сервисы максимально доступными для всех украинцев, в частности, людей с инвалидностью и людей старшего возраста,

– отметил Федоров.

Подать заявление на субсидию можно на портале

Вице-премьер подчеркнул, что раньше, чтобы оформить субсидию нужно было идти в ЦПАУ. Больше всего хлопот было у жителей сел, которые были вынуждены ехать в райцентр.

Теперь можно просто оформить заявление на портале "Дия" и подписать электронной подписью. Это, говорят в Минцифре, займет полчаса.

Каков механизм оформления субсидии:

Заявление с портала автоматически поступит в органы социальной защиты.

Субсидия будет продолжаться автоматически каждый год, если у потребителя нет изменений.

Справки ОК-5 и ОК-7 о трудовом и страховом стаже, выписку из реестра застрахованных лиц и справку о доходах пенсионера можно также получить онлайн – через портал "Дия". Инструкция здесь

Эти справки являются одними из наиболее востребованными в Украине. Их ежегодно выдают по 3 миллиона, поскольку они необходимы при оформлении на работу, назначении пенсии и пособия по безработице.

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Текст публикации Михаила Федорова: