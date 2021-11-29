Субсидии, пенсии и не только: в Дие запускают семь новых соцуслуг
Источник:фейсбук Михаила Федорова
Вице-премьер-министр Михаил Федоров презентовал новые услуги, которыми можно будет воспользоваться в приложении "Дия". В частности, говорится об оформлении пенсий и субсидий, а также получении справок.
Всего глава Минцифры представил 7 новых услуг. Кроме этого, партнеры ведомства предложили программу доступности и безбарьерности, которая была создана по международным стандартам.
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Цель Минцифры – сделать услуги доступными для людей старшего возраста
Цель команды Минцифры – сделать цифровые сервисы максимально доступными для всех украинцев, в частности, людей с инвалидностью и людей старшего возраста,
– отметил Федоров.
Подать заявление на субсидию можно на портале
Вице-премьер подчеркнул, что раньше, чтобы оформить субсидию нужно было идти в ЦПАУ. Больше всего хлопот было у жителей сел, которые были вынуждены ехать в райцентр.
Теперь можно просто оформить заявление на портале "Дия" и подписать электронной подписью. Это, говорят в Минцифре, займет полчаса.
Каков механизм оформления субсидии:
- Заявление с портала автоматически поступит в органы социальной защиты.
- Субсидия будет продолжаться автоматически каждый год, если у потребителя нет изменений.
Эти справки являются одними из наиболее востребованными в Украине. Их ежегодно выдают по 3 миллиона, поскольку они необходимы при оформлении на работу, назначении пенсии и пособия по безработице.
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Текст публикации Михаила Федорова:
Кроме этого, наши партнеры презентовали программу доступности и безбарьерности, которая была создана по международным стандартам. Ведь цель команды Минцифры – сделать цифровые сервисы максимально доступными для всех украинцев, в частности, людей с инвалидностью и людей старшего возраста.
Раньше, чтобы оформить субсидию, надо было идти в ЦПАУ, заполнять заявление, приносить кучу бумажек или даже ехать в райцентр. Сейчас достаточно подать заявление на портале "Дия" и подписать своей КЭП. 30 мин на заполнение заявления в удобное для вас время. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство видов услуг ЖКХ будет продлеваться автоматически, если у вас в течение года ничего не изменилось.