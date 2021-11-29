Субсидии, пенсии и не только: в Дие запускают семь новых соцуслуг

29 ноября 2021 , 16:09
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Источник:

фейсбук Михаила Федорова

Вице-премьер-министр Михаил Федоров презентовал новые услуги, которыми можно будет воспользоваться в приложении "Дия". В частности, говорится об оформлении пенсий и субсидий, а также получении справок.

Всего глава Минцифры представил 7 новых услуг. Кроме этого, партнеры ведомства предложили программу доступности и безбарьерности, которая была создана по международным стандартам.

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Цель Минцифры – сделать услуги доступными для людей старшего возраста

Цель команды Минцифры – сделать цифровые сервисы максимально доступными для всех украинцев, в частности, людей с инвалидностью и людей старшего возраста,
 – отметил Федоров.

Подать заявление на субсидию можно на портале

Вице-премьер подчеркнул, что раньше, чтобы оформить субсидию нужно было идти в ЦПАУ. Больше всего хлопот было у жителей сел, которые были вынуждены ехать в райцентр.

Теперь можно просто оформить заявление на портале "Дия" и подписать электронной подписью. Это, говорят в Минцифре, займет полчаса.

Каков механизм оформления субсидии:

  • Заявление с портала автоматически поступит в органы социальной защиты.
  • Субсидия будет продолжаться автоматически каждый год, если у потребителя нет изменений.
Интересно! Справки ОК-5 и ОК-7 о трудовом и страховом стаже, выписку из реестра застрахованных лиц и справку о доходах пенсионера можно также получить онлайн – через портал "Дия". Инструкция здесь.

Эти справки являются одними из наиболее востребованными в Украине. Их ежегодно выдают по 3 миллиона, поскольку они необходимы при оформлении на работу, назначении пенсии и пособия по безработице.

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Текст публикации Михаила Федорова:

Отныне оформить субсидии, назначить или пересчитать пенсии, получить справку о страховом и трудовом стаже можно онлайн в Дие. Только что презентовали 7 новых социальных услуг.
Кроме этого, наши партнеры презентовали программу доступности и безбарьерности, которая была создана по международным стандартам. Ведь цель команды Минцифры – сделать цифровые сервисы максимально доступными для всех украинцев, в частности, людей с инвалидностью и людей старшего возраста.
Раньше, чтобы оформить субсидию, надо было идти в ЦПАУ, заполнять заявление, приносить кучу бумажек или даже ехать в райцентр. Сейчас достаточно подать заявление на портале "Дия" и подписать своей КЭП. 30 мин на заполнение заявления в удобное для вас время. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство видов услуг ЖКХ будет продлеваться автоматически, если у вас в течение года ничего не изменилось.
Автор: Ірина Пундор