Субсидии "живыми" деньгами украинцы впервые получат в марте: как это будет происходить

Пенсионеры получат начисленную субсидию вместе с пенсией – на свои пенсионные карточки или наличными через почтовые отделения или курьером. Время получения – как и в пенсии, с 4 по 25 марта. Остальные украинцы с 12 марта будут получать первую субсидию денежным переводом через "Ощадбанк".

Для этого надо прийти в любое отделение банка с паспортом и идентификационным кодом. Всем, кто оформил субсидию, пришлют почтой разъяснение относительно размера субсидии и как ее получить "живыми" деньгами. Об этом сообщил правительственный портал Кабинета министров Украины.

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По мнению чиновников, предыдущая система начисления субсидий, которая действовала три года, не стимулировала украинцев к экономии. Государство платило за непонятные объемы потребленной энергии и некачественно предоставленные коммунальные услуги. Которые, к тому же, предоставляли компании-монополисты – водоканалы, теплокоммунэнерго, облгазы.

Что такое субсидия?Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться к Центру в управлении труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления потребуются: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

Субсидия "живыми" деньгами – уверяют в правительстве – это борьба с монополистами и коррупцией в сфере коммунальных услуг. А также возможность для людей научиться управлять услугами и своим потреблением. Сэкономленные деньги, которые останутся после оплаты коммуналки, люди смогут использовать на свое усмотрение – на продукты, лекарства и тому подобное. Со временем люди должны осознать, что утепление и модернизация жилья дадут еще большую экономию.

Детально о монетизации субсидий и льгот – читайте в материале 24 канала