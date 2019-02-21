16:23
21 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Советские пищевые привычки
      Згадати все
      14:44, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Субсидии "живыми" деньгами украинцы впервые получат в марте: как это будет происходить

      139 Читати новину українською
      С марта 2019 года украинцы будут получать субсидии "живыми" деньгами
      С марта 2019 года украинцы будут получать субсидии "живыми" деньгами / Иллюстративное фото

      Пенсионеры получат начисленную субсидию вместе с пенсией – на свои пенсионные карточки или наличными через почтовые отделения или курьером. Время получения – как и в пенсии, с 4 по 25 марта. Остальные украинцы с 12 марта будут получать первую субсидию денежным переводом через "Ощадбанк".

      Для этого надо прийти в любое отделение банка с паспортом и идентификационным кодом. Всем, кто оформил субсидию, пришлют почтой разъяснение относительно размера субсидии и как ее получить "живыми" деньгами. Об этом сообщил правительственный портал Кабинета министров Украины.

      Читайте также: Украинцам будут отказывать в субсидии за задолженность: названа сумма

      По мнению чиновников, предыдущая система начисления субсидий, которая действовала три года, не стимулировала украинцев к экономии. Государство платило за непонятные объемы потребленной энергии и некачественно предоставленные коммунальные услуги. Которые, к тому же, предоставляли компании-монополисты – водоканалы, теплокоммунэнерго, облгазы.

      Что такое субсидия?Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться к Центру в управлении труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления потребуются: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

      Субсидия "живыми" деньгами – уверяют в правительстве – это борьба с монополистами и коррупцией в сфере коммунальных услуг. А также возможность для людей научиться управлять услугами и своим потреблением. Сэкономленные деньги, которые останутся после оплаты коммуналки, люди смогут использовать на свое усмотрение – на продукты, лекарства и тому подобное. Со временем люди должны осознать, что утепление и модернизация жилья дадут еще большую экономию.

      Детально о монетизации субсидий и льгот – читайте в материале 24 канала

      blog_ava
      Климкин рассказал, когда Украина может разорвать соглашение с РФ по Азовскому морю
      сегодня
      519
      Теги: Новости Украины Деньги Коммунальные услуги Субсидии Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аферисти розкрадають гроші для переселенців з Донбасу
      сегодня , 14:48 Аферисти розкрадають гроші для переселенців з Донбасу
      Дмитро Снєгирьов 283
      Детская травма Украины: почему мы выбираем революцию, а не эволюцию
      сегодня , 13:00 Детская травма Украины: почему мы выбираем революцию, а не эволюцию
      Павло Казарін 136
      Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      сегодня , 10:45 Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      Євгенія Мазур 500
      Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      сегодня , 10:01 Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      Артем Овдієнко 630
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      20 февраля , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 3624
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Абромавичуса не убедили остаться
       4 февраля 2016 , 21:36
      Медики: Эпидемия холеры Украине не угрожает
       16 июня 2011 , 21:03
      Осторожно, листопад: как ездить по опавшим листьям
       27 сентября 2018 , 09:51
      Топ-10 самых дорогих украинских форвардов: неожиданные данные
       25 декабря 2018 , 16:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук