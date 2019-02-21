Субсидії "живими" грошима українці вперше отримають у березні: як це відбуватиметься

Пенсіонери отримають нараховану субсидію разом з пенсією – на свої пенсійні картки або готівкою через поштові відділення чи кур'єром. Час отримання – як і у пенсії, з 4 по 25 березня. Решта українців з 12 березня отримуватимуть першу субсидію грошовим переказом через "Ощадбанк".

Для цього треба прийти до будь-якого відділення банку з паспортом та ідентифікаційним кодом. Усім, хто оформив субсидію, надішлють поштою роз'ясненням щодо розміру субсидії та як її отримати "живими" грошима. Про це повідомив урядовий портал Кабінету міністрів України.

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На думку урядовців, попередня система нарахування субсидій, яка діяла три роки, не стимулювала українців до економії. Держава сплачувала за незрозумілі обсяги спожитої енергії і неякісно надані комунальні послуги. Які, до того ж, надавали компанії-монополісти – водоканали, теплокомуненерго, облгази.

Що таке субсидія? Це цільова і раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Центру в управлінні праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібні: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

Субсидія "живими" грошима – запевняють в уряді – це боротьба з монополістами і корупцією у сфері комунальних послуг. А також можливість для людей навчитись управляти послугами і своїм споживанням. Зекономлені гроші, які залишаться після оплати комуналки, люди зможуть використати на власний розсуд – на продукти, ліки тощо. З часом люди повинні усвідомити, що утеплення і модернізація житла дадуть ще більшу економію.

Детально про монетизацію субсидій та пільг – читайте у матеріалі 24 каналу