Авиаперевозчик транспортировал пассажиров от и до закрытого пункта пропуска "Симферополь-авиа". Кроме этого, суд арестовал 4 корабля.
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Корабли заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова и были орудием для преступлений.
Что установила прокуратура
Установили, что российская авиакомпания незаконно использовала 12 пассажирских самолетов "Boeing" и "Embraer". Таким образом нелегально перевозили людей через украинскую границу.
Кроме того, 37 российских авиакомпаний регулярно осуществляли авиаперевозки в Крым. Прокуратура автономии квалифицирует такие действия как нарушение норм международного права и подрыв суверенитета Украины.
Какие страны перевозили пассажиров в Крым
Прокуратура Крыма отметила, что за последние годы уменьшается количество судов из-за рубежа, которые попадают в закрытые порты. Также отметили, что корабли ведущих морских держав вообще не заходят в закрытые гавани Крыма.
Нарушают закон суда таких стран:
- России;
- Сирии;
- Египта;
- Ливана.
В прокуратуре напомнили, что в целом аресты наложили на 236 самолетов и 55 кораблей, которые регулярно перевозили пассажиров и грузы в Крым.
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