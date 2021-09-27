Авиаперевозчик транспортировал пассажиров от и до закрытого пункта пропуска "Симферополь-авиа". Кроме этого, суд арестовал 4 корабля.

К теме Россия начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму

Корабли заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова и были орудием для преступлений.

Что установила прокуратура

Установили, что российская авиакомпания незаконно использовала 12 пассажирских самолетов "Boeing" и "Embraer". Таким образом нелегально перевозили людей через украинскую границу.

Кроме того, 37 российских авиакомпаний регулярно осуществляли авиаперевозки в Крым. Прокуратура автономии квалифицирует такие действия как нарушение норм международного права и подрыв суверенитета Украины.

Обратите внимание! С июля 2014 года Украина официально прекратила работу портов оккупированного Крыма. Полуостров закрыт для международного судоходства.

Какие страны перевозили пассажиров в Крым

Прокуратура Крыма отметила, что за последние годы уменьшается количество судов из-за рубежа, которые попадают в закрытые порты. Также отметили, что корабли ведущих морских держав вообще не заходят в закрытые гавани Крыма.

Нарушают закон суда таких стран:

России;

Сирии;

Египта;

Ливана.

В прокуратуре напомнили, что в целом аресты наложили на 236 самолетов и 55 кораблей, которые регулярно перевозили пассажиров и грузы в Крым.

Россия в оккупированном Крыму: последние новости