Авіаперевізник транспортував пасажирів від і до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа". Крім цього, суд арештував 4 кораблі.

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Кораблі заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова та були знаряддям для злочинів.

Що встановила прокуратура

Встановили, що російська авіакомпанія незаконно використовувала 12 пасажирських літаків "Boeing" та "Embraer". У такий спосіб нелегально перевозили людей через український кордон.

Крім того, 37 російських авіакомпаній регулярно здійснювали авіаперевезення до Криму. Прокуратура автономії кваліфікує такі дії як порушення норм міжнародного права та підрив суверенітету України.

Зверніть увагу! З липня 2014 року Україна офіційно припинила роботу портів окупованого Криму. Півострів закритий для міжнародного судноплавства.

Які країни перевозили пасажирів до Криму

Прокуратура Криму зазначила, що за останні роки зменшується кількість суден із-за кордону, які потрапляють до закритих портів. Також наголосили, що кораблі провідних морських держав взагалі не заходять до закритих гаваней Криму.

Порушують закон судна таких країн:

Росії;

Сирії;

Єгипту;

Лівану.

У прокуратурі нагадали, що загалом арешти наклали на 236 літаків та 55 кораблів, які регулярно перевозили пасажирів та вантажі до Криму.

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