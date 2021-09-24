Захисниця Сафіє Шабанова зауважила: камера, де утримують заступника голови Меджлісу Джеляла, – одна з найгірших у СІЗО. Таку інформацію Шабановій надав Азіз Ахтемов, який також проходить у справі про так звану "диверсію на газопроводі".
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Ахтемов розповів, що дізнався про це з розмов співкамерників.
Джелял перебуває у шестимістній камері. Водночас там перебувають семеро людей. За словами Ахтемова, там є холодильник та телевізор. Також ув'язненим дозволяють читати.
Затримання Джеляла: головне
- Обшуки у домівці Джеляла проросійські силовики провели 4 вересня. Заступник голови Меджлісу мешкає у селі Первомайське Сімферопольського району (Крим).
- Згодом Джеляла затримали.
- Володимир Зеленський заявив, що це реакція Росії на старт роботи Кримської платформи. Перший саміт відбувся у серпні 2021 року у Києві. Український лідер наголосив: "усі затримані мають бути звільнені".
- Джелялу інкримінують "диверсію".
- Заступник голови Меджлісу передав через адвоката Миколу Полозова лист. Джелял наголосив, що був готовий до такого розвитку подій та відступати від власних переконань не збирається.