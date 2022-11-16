Суд арестовал 5 облэнерго: их контролировали приближенные к Кремлю россияне
Источник:"Радио Свобода"
Печерский районный суд Киева арестовал акции предприятий нескольких облэнерго. Журналисты выяснили, что они были связаны с россиянами, выводившими оттуда деньги.
Предприятия входят в группу VS Energy, которую контролируют россияне Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Решение об аресте суд принял 11 ноября.
Читайте также СБУ объявила подозрение "министру здравоохранения" Крыма: как предатель помогал напасть на Юг
О каких облэнерго говорится
Суд арестовал:
- 99,9% акций "Херсоноблэнерго",
- 72,9% акций "Кировоградоблэнерго",
- 95,5% акций "Житомироблэнерго",
- 93,2% акций "Ровнооблэнерго",
- 96,8% акций "Черновцыоблэнерго".
"Лужниковская" группа
Следователи ГБР проводят досудебное расследование в отношении "преступной организации "Лужники", которая представлена финансово-промышленной группой VS Energy. Речь идет о присвоении имущества и действиях с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.
Прокурор Роман Тулин рассказал, выяснили, что в Украине еще с 2001 года, и по сей день действует эта группа. Ее представляют:
- Александр Бабаков – депутат Госдумы России. Представляет путинскую "единую Россию".
- Евгений Гинер – президент московского армейского футбольного клуба ЦСКА. Также он является партнером российской госкорпорации "Ростех", производящей и экспортирующей высокотехнологичную промышленную продукцию гражданского и военного назначения.
- Михаил Воеводин – так называемый "вор в законе" по прозвищу "Миша Лужнецкий".
Как работала схема
В материалах следствия отмечено, что Бабаков имел влияние на высшее политическое руководство Украины в период 2001 – 2014. Он лоббировал интересы преступной группы, чтобы приобрести активы участников противоправной группы.
Гинер обеспечивал необходимые меры по финансированию противоправной деятельности группы, а Воеводин организовывал силовое сопровождение.
Следовательно, в течение 2017 – 2022 годов подконтрольные VS Energy облэнерго по фиктивным операциям перечислили более 1,65 миллиарда гривен на предприятия группы.
Кстати – Экс-начальника СБУ в Крыму задержали из-за госизмены: видео