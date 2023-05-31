Работал с врагом на Херсонище: суд арестовал активы депутата от ОПЖЗ на полмиллиарда гривен

По материалам СБУ суд арестовал имущество бывшего депутата Херсонского облсовета. На временно оккупированной территории предатель возглавил оккупационное министерство сельского хозяйства и рыболовства.

Как отмечают, решение суда касается активов предателя и членов его семьи. Так, заблокировали более 400 объектов недвижимости, среди которых – 350 земельных участков общей площадью более 1200 гектаров.

Смотрите также Любил коммунизм, планировал госпереворот, наводил ракеты: в Запорожье задержан депутат-предатель

С начала оккупации работал на Россию

По данным следствия, бывший депутат входил в состав запрещенной партии ОПЗЖ и после захвата части Херсона одним из первых поддержал российских захватчиков.

Гауляйтер Сальдо лично предложил ему руководящий пост в местной оккупационной администрации. Кроме того, он назначил предателя руководителем созданной агрессором "межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции".

Таким образом, депутат-предатель систематически грабил имущество местных аграриев и организовывал вывоз украинского зерна в Россию.

Решением суда были арестованы десятки транспортных средств коллаборанта, 15 банковских счетов, а также корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках. Общая сумма заблокированных активов составляет 500 миллионов гривен.

Что угрожает предателю

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Часть 5 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность);

Часть 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Итак, теперь злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

В СБУ добавляют, что фигурант сейчас скрывается от правосудия на временно оккупированной части Херсонской области. Его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже передали в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).