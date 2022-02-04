Назвался "братом" Монастырского: мужчину, который "продавал" должности в полиции арестовали

Злоумышленника, называвшего себя "двоюродным братом Дениса Монастырского" взяли под стражу. Соответствующее решение одобрил Голосеевский суд Киева 4 февраля.

Суд также предоставил злоумышленнику право внесения залога. Его размер составляет 745 тысяч гривен.

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Что известно о деятельности так называемого "родственника министра"

41-летний уроженец Тернополя проживал на территории временно оккупированного Крыма. Мужчина является частным предпринимателем, который занимался еще и подделкой документов, в частности оперативных талонов правоохранительных органов.

По данным следствия, в 2017 году злоумышленник получил российское гражданство. Однако много времени он проводил в Киеве. Мужчина называл себя "братом министра внутренних дел" и предлагал назначение на должность в правоохранительных органах за 60 тысяч долларов.

Злоумышленника задержали при попытке получить 10 000 долларов "аванса" за якобы "устройство на должность директора одного из департаментов полиции".

Что грозит дельцу

Так называемому "брату" Монастырского сообщили о подозрении по двум статьям:

злоупотребление влиянием;

подделка документов.

Теперь ему грозит заключение от 3 до 8 лет, а также конфискация имущества.

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Полный текст публикации прокуратуры Крыма и Севастополя в телеграмме:

В продолжение новости о задержании жителя полуострова, который выдавал себя за родственника министра внутренних дел и уверял, что может поспособствовать назначению на руководящую должность в ведомстве за 60 тысяч долларов.

Сегодня, 4 февраля 2022 года Голосеевский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 745 тысяч гривен.

Напомним, что 2 февраля 2022 года ему было сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.