Суд арестовал экс-заместителя председателя Черниговской ОГА с залогом более 4 миллионов

Печерский районный суд Киева избрал бывшему заместителю председателя Черниговской ОГА меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев. Альтернативой судья предусмотрел внесение залога в размере 4 миллионов 400 тысяч гривен.

Суд удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований, взяв под стражу подозреваемых в мошенничестве бывшего заместителя главы Черниговской ОГА и его сообщника.

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Обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток – до 30 июля 2021 года. В то же время альтернативной мерой пресечения следственный судья Печерского районного суда Киева избрал внесение залога в размере 4 миллионов 400 тысяч гривен каждому.

К слову, следователи ГБР 1 июня задержали экс-заместителя председателя Черниговской ОГА и его сообщника, который представлялся руководителем имущественного комплекса предприятия "Отель "Славянский".

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