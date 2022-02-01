Взяли под стражу полковника Голубана, которого подозревают в подготовке массовых беспорядков
Печерский райсуд Киева отправил под стражу полковника Юрия Голубана. Он является одним из подозреваемых по делу о планировании массовых беспорядков в Украине.
Следствие утверждает, что Голубан и его сообщники готовили массовые беспорядки и жестокие столкновения с полицией под Офисом президента. Все это, мол, должно было произойти 31 января.
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В чем подозревают Голубана на
Следствие утверждает, что Голубан и его сообщники готовили массовые беспорядки и жестокие столкновения с полицией под Офисом президента. Все это, мол, должно было произойти 31 января.
Как пояснили следователи, подозреваемые хотели, чтобы СМИ распространили резонансные кадры с якобы пострадавшими от действий правоохранителей протестующими. Для этого планировали привлечь фейковых медиков и использовать бутафорскую кровь. Всего к "митингу" планировали привлечь почти 3 500 человек и еще дополнительно 1 200 – для участия в столкновениях.
Бывший полковник все отрицает
Сам Голубан говорит, что не причастен к подготовке массовых беспорядков. Он уверяет, что на видео со скрытой камеры, обнародованном правоохранителями, его провоцировали. Бывший полковник полиции утверждает, что не повелся на провокации, а наоборот подчеркивал, что насилие и беспорядки – это недопустимо. Мол, соответствующие отрывки из видео просто решили не показывать. Также Голубан уточнил, что митинг должна была провести организация "Традиция и порядок", чтобы "напомнить Зеленскому о его обещаниях".
МВД разоблачило подготовку массовых беспорядков: что известно
- В конце января в МВД сообщили, что задержали группу людей, которые планировали массовые беспорядки в ряде городов Украины. В частности – намеревались организовать столкновения под зданием ОП.
- По данным правоохранителей, злоумышленники планировали жечь шины и применять огнетушители. Такие беспорядки должны были организовать не только в Киеве, но и в областях, близких к России.
- Кроме этого, в ведомстве уточнили, что организаторы имели опыт работы в правоохранительных органах и могли быть связаны с российскими спецслужбами.