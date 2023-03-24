Суд арестовал скрытые активы Оксаны Марченко более чем на 440 миллионов гривен

По материалам СБУ, суд арестовал активы Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Их общая стоимость составляет более 440 миллионов гривен.

Речь идет об именных акциях на 6,8% в ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь имени Кузьмина" в Запорожье, которыми она владеет через оффшорные компании.

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На чем специализируется предприятие

Электрометаллургический завод, который находится в собственности супруги Медведчука, – это стратегически важное предприятие. Оно специализируется на промышленном производстве почти 1 тысячи видов стали и метизов.

В СБУ отмечают, что арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу государства.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила Оксане Марченко о подозрении по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Если вина по этой статье будет доказана, то ей грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Суд арестовал имущество Марченко: что известно

23 февраля суд наложил арест на корпоративные права и имущество Оксаны Марченко. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 миллиарда гривен. Речь идет о пакетах по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Кроме того, суд арестовал 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей. Под арестом оказались активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них киевские компании:

"Терра-Инвест",

"Укркапитал",

"Спорт-тур".

Именно они основали фирму по законам России, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму, а также уплачивала "налоги" в российский бюджет.

Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более 1 миллиарда российских рублей. Чтобы его создать, она привлекла активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве.

Затем "крымская" фирма подписала соответствующие "охранные" соглашения со структурами Росгвардии и "МВД России". После начала полномасштабного вторжения России компания Марченко продолжила финансировать бюджет оккупантов.