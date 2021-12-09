Суд арестовал водителя грузовика, который вызвал смертельное ДТП под Черниговом

Суд взял под стражу водителя грузовика, который стал виновником смертельного ДТП с маршруткой под Черниговом. Тогда погибли 13 человек.

Водителю грузовика 9 декабря избрали меру пресечения. Его взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обратите внимание Жертв можно было избежать: известны новые детали чудовищного ДТП под Черниговом

Водитель не признает свою вину

По данным издания УНИАН, мера пресечения избиралась Новозаводским районным судом Чернигова. На заседании водитель грузовика не признавал свою вину в совершении ДТП.

На судебное заседание 44-летнего мужчину привезли несмотря на полученные травмы. Там он рассказал, что момент аварии не помнит. Последнее, по его словам, что он помнит – это лишь то, что перед его грузовиком притормаживали другие автомобили.

ДТП в Черниговской области: главное

Утром 7 декабря возле села Брусилов произошло трагическое ДТП – грузовик столкнулся с маршруткой.

По данным следствия, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате аварии погибли 13 человек. Самой молодой жертве было всего 19 лет. Еще 7 человек получили серьезные травмы.

8 декабря водителя грузовика задержали по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, за что ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Больше о ДТП на Черниговщине: смотрите видео