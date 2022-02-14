Суд будет рассматривать иск Януковича к Раде 16 февраля
Источник:телеграм Ольги Совгири
16 февраля запланировано судебное заседание в Окружном административном суде Киева. На нем будут рассматривать иск беглого экс-президента Януковича к Верховной Раде.
Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря. Янукович судится с судом относительно якобы отсутствия у парламента компетенции для его отстранения от должности президента.
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Верховная Рада подала в ОАСК 5 ходатайств
Нардеп подчеркнула, что Верховная Рада подала в ОАСК сразу 5 ходатайств по этому делу:
- об оставлении иска без рассмотрения, в связи с нарушением сроков обращения в суд;
- о передаче дела по исключительной подсудности в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, как суда первой инстанции;
- о закрытии производства по делу в связи с отсутствием субъектного состава сторон необходимого для компетенционного спора;
- о закрытии производства по делу в связи с тем, что данный спор не только не подпадает под юрисдикцию административных судов, а вообще не подлежит судебному разбирательству;
- о закрытии производства по делу в связи с конституционностью спорных правоотношений.
Парламент просит отвод судьи
Также представители парламента просят об отводе судьи Качура. Он раньше входил в правительство Януковича – занимал должность замминистра промышленной политики Украины.Обратите внимание! Пока в Верховной Раде не получили результаты рассмотрения этих ходатайств.
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Янукович засыпает украинские суды исками: коротко
- В ОАСК о якобы "незаконном лишении его полномочий президента" Янукович пожаловался еще в январе 2022 года.
- Он настаивает, что у парламента не было полномочий лишать звания президента другим способом, кроме импичмента.
- В ОАСК открыли производство.
- Ранее Конституционный Суд уже рассматривал конституционность закона о действиях парламента.
- Однако суд закрыл производство в декабре 2019 года. Этот спор определили как спор политического характера.
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Текст публикации Ольги Совгири:
На 16 февраля в 10.15 запланировано судебное заседание в Окружном административном суде г. Киева по иску Януковича В.Ф. в Верховную Раду Украины об установлении отсутствия у Верховной Рады Украины компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении Президента Украины (дело № 640/34786/21).