Снятие санкций с российских олигархов: в Европарламенте раскритиковали решение суда ЕС

Латвийский евродепутат от группы европейских консерваторов и реформистов Робертс Зиле раскритиковал решение суда ЕС. Оно касалось снятия санкций с двух российских олигархов Петра Авена и Михаила Фридмана.

Он призвал Еврокомиссию уделять больше внимания при подготовке новых пакетов ограничений. Об этом Роберт Зиле рассказал в комментарии корреспонденту 24 Канала в Брюсселе. Латвийский европарламентарий отметил, что Петр Авен находится под ограничениями в его стране.

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Решение суда ЕС раскритиковали в Европарламенте

Авен имел достаточно большое влияние на деятельность в Латвии. Некоторые его активы в Латвии были заморожены, но не конфискованы, поэтому это будет иметь определенные последствия в этом деле,

– сказал Зиле.

Европарламентарий отметил, что институты и политики не могут влиять на решение суда ЕС, поскольку это основа демократии. Впрочем, он призвал Еврокомиссию лучше готовить аргументы для введения санкций против тех или иных людей.

Для них (российских олигархов – 24 Канал) – это положительный случай, и они могут попытаться сделать так же. (...) Я думаю, что когда мы готовим санкционные списки, возможно, нужно больше аргументов для подготовки, чтобы не позволить этим лицам прийти в суд ЕС,

– отметил Зиле.

Иск Авена и Фридмана удовлетворили

Обратим внимание, что накануне суд ЕС удовлетворил иск российских миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана. Акционеры российского Альфа-Банка требовали, чтобы санкции, которые Совет ЕС ввел на период с февраля 2022 года по март 2023 года отменили.

Согласно решению суда основания, на которых российских бизнесменов внесли в санкционные списки, не являются достаточно обоснованными. И что Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств.

Генеральный суд отменяет включение Петра Авена и Михаила Фридмана в списках лиц, в отношении которых применены ограничительные меры, которые действовали с февраля 2022 года по март 2023 года,

– говорится в сообщении на сайте суда.

Напомним, что Фридман и Авен после 24 февраля 2022 года, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение на территорию Украины, попали в санкционные списки Европейского Союза, Великобритании и США.