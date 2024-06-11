Жюри присяжных начало заседание по делу Хантера Байдена в понедельник днем и обсуждало около трех часов, прежде чем вынести свой вердикт.

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Сына Байдена признали виновным в хранении оружия

Хантеру Байдену были выдвинуты официальные обвинения по трем пунктам во владении оружием. В обвинениях утверждается, что он незаконно приобрел и хранил оружие, находясь под воздействием наркотиков или пристрастия к ним. Несмотря на обвинения, сын Байдена заявил о своей невиновности.

Журналисты отметили, что за два обвинения Хантер Байден может быть приговорен к максимальному сроку заключения до 10 лет, а по третьему – до пяти лет за решеткой. Кроме того, каждое обвинение предусматривает значительный штраф в размере до 250 000 долларов США.

Согласно правительственным рекомендациям по вынесению приговоров, обвиняемому может грозить более года заключения. Однако судья вправе по своему усмотрению назначить более длинный или короткий срок заключения, чем предусмотрено этими рекомендациями.

Дата вынесения приговора по делу еще не определена. Во время заявления 3 июня президент Джо Байден выразил свою любовь к сыну и поделился своей гордостью за него. Несмотря на то, что президент имел право помиловать своего сына, Хантера Байдена, 6 июня он объявил, что решил не пользоваться этим правом.

Как отреагировал Хантер Байден на приговор суда

Хантер Байден выпустил заявление, в котором поблагодарил свою жену, семью и друзей за поддержку.

Сегодня я больше благодарен за любовь и поддержку, которую я почувствовал на прошлой неделе от Мелиссы, моей семьи, друзей и сообщества, чем разочарован результатом,

– говорится в заявлении.

В заявлении для прессы адвокат Хантера, Эбби Лоуэлл, выразил разочарование приговором и упомянул о возможности подачи апелляции. Лоуэлл заявил, что вместе со своим клиентом он будет продолжать активно бороться со всеми юридическими проблемами в отношении сына Байдена.

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