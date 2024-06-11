Журі присяжних розпочало засідання щодо справи Хантера Байдена в понеділок вдень і обговорювало близько трьох годин, перш ніж винести свій вердикт.
До теми Податкові махінації та незаконне володіння зброєю: син Байдена визнав свою вину у злочинах
Сина Байдена визнали винним у зберіганні зброї
Хантеру Байдену було висунуто офіційні звинувачення за трьома пунктами у володінні зброєю. У звинуваченнях стверджується, що він незаконно придбав і зберігав зброю, перебуваючи під впливом наркотиків або пристрасті до них. Попри звинувачення, син Байдена заявив про свою невинуватість.
Журналісти наголосили, що за два звинувачення Хантер Байден може бути засуджений до максимального терміну ув'язнення до 10 років, а за третім – до п'яти років за ґратами. Крім того, кожне звинувачення передбачає значний штраф у розмірі до 250 000 доларів США.
Відповідно до урядових рекомендацій щодо винесення вироків, обвинуваченому може загрожувати понад рік ув'язнення. Однак суддя має право на власний розсуд призначити довший або коротший термін ув'язнення, ніж передбачено цими рекомендаціями.
Дата винесення вироку у справі ще не визначена. Під час заяви 3 червня президент Джо Байден висловив свою любов до сина і поділився своєю гордістю за нього. Попри те, що президент мав право помилувати свого сина, Хантера Байдена, 6 червня він оголосив, що вирішив не користуватися цим правом.
Як відреагував Хантер Байден на вирок суду
Хантер Байден випустив заяву, в якій подякував своїй дружині, родині та друзям за підтримку.
Сьогодні я більше вдячний за любов і підтримку, яку я відчув минулого тижня від Меліси, моєї родини, друзів і спільноти, ніж розчарований результатом,
– йдеться у заяві.
У заяві для преси адвокат Хантера, Еббі Лоуелл, висловив розчарування вироком і згадав про можливість подачі апеляції. Лоуелл заявив, що разом зі своїм клієнтом він продовжуватиме активно боротися з усіма юридичними проблемами стосовно сина Байдена.
Що відомо про справу сина Джо Байдена
- Хантер Байден, 53-річний син президента Джо Байдена, опинився під пильною увагою через ймовірні податкові порушення, що датуються 2018 роком. Після розслідування проти нього були висунуті звинувачення, в тому числі за двома пунктами умисної несплати прибуткового податку. Однак з'ясувалося, що у 2020 році Хантер Байден виправив ситуацію, сплативши всі несплачені податки.
- Але згодом Байдену-молодшому висунули третє звинувачення у володінні вогнепальною зброєю під впливом кокаїну ще у 2018 році. Однак було досягнуто домовленості, згідно з якою Хантер Байден не буде притягнутий до кримінальної відповідальності за цим конкретним звинуваченням, якщо він погодиться пройти медичне лікування та моніторинг.
- Зрештою Хантер Байден визнав себе винним у висунутих звинуваченнях і уклав угоду з федеральними прокурорами. Але угода про визнання вини стосується лише ухилення від сплати податків.