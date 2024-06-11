Журі присяжних розпочало засідання щодо справи Хантера Байдена в понеділок вдень і обговорювало близько трьох годин, перш ніж винести свій вердикт.

До теми Податкові махінації та незаконне володіння зброєю: син Байдена визнав свою вину у злочинах

Сина Байдена визнали винним у зберіганні зброї

Хантеру Байдену було висунуто офіційні звинувачення за трьома пунктами у володінні зброєю. У звинуваченнях стверджується, що він незаконно придбав і зберігав зброю, перебуваючи під впливом наркотиків або пристрасті до них. Попри звинувачення, син Байдена заявив про свою невинуватість.

Журналісти наголосили, що за два звинувачення Хантер Байден може бути засуджений до максимального терміну ув'язнення до 10 років, а за третім – до п'яти років за ґратами. Крім того, кожне звинувачення передбачає значний штраф у розмірі до 250 000 доларів США.

Відповідно до урядових рекомендацій щодо винесення вироків, обвинуваченому може загрожувати понад рік ув'язнення. Однак суддя має право на власний розсуд призначити довший або коротший термін ув'язнення, ніж передбачено цими рекомендаціями.

Дата винесення вироку у справі ще не визначена. Під час заяви 3 червня президент Джо Байден висловив свою любов до сина і поділився своєю гордістю за нього. Попри те, що президент мав право помилувати свого сина, Хантера Байдена, 6 червня він оголосив, що вирішив не користуватися цим правом.

Як відреагував Хантер Байден на вирок суду

Хантер Байден випустив заяву, в якій подякував своїй дружині, родині та друзям за підтримку.

Сьогодні я більше вдячний за любов і підтримку, яку я відчув минулого тижня від Меліси, моєї родини, друзів і спільноти, ніж розчарований результатом,

– йдеться у заяві.

У заяві для преси адвокат Хантера, Еббі Лоуелл, висловив розчарування вироком і згадав про можливість подачі апеляції. Лоуелл заявив, що разом зі своїм клієнтом він продовжуватиме активно боротися з усіма юридичними проблемами стосовно сина Байдена.

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