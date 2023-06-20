Так, з судових документів випливає, що рішення про визнання вини ухвалили в рамках угоди з міністерством юстиції. Ця угода має бути схвалена суддею, однак коли Хантер Байден постане перед судом, поки що невідомо.

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Що відомо про справу Хантера Байдена

53-річний Хантер Байден перебуває під слідством у податкових справах із 2018 року. Його звинуватили за двома пунктами в умисній несплаті прибуткового податку, але відомо, що 2020 року він погасив усі зобов'язання.

Третє звинувачення пов'язане зі зберіганням вогнепальної зброї 2018 року, якою він володів під час вживання кокаїну. Водночас, згідно з укладеною угодою, Хантера Байдена не переслідуватимуть за це, якщо він погодиться на медикаментозне лікування та спостереження.

Звинувачення були детально викладені в кримінальній справі в окружному суді штату Делавер, де прокурор США Девід Вайс, призначений експрезидентом Дональдом Трампом, веде розслідування.

Адвокат Хантера Байдена Крістофер Кларк, своєю чергою, заявив, що угода з федеральними прокурорами "вирішить" довготривале кримінальне розслідування проти сина президента, яке ведеться Міністерством юстиції.

Хантер візьме на себе відповідальність за два випадки невиконання податкових платежів відповідно до угоди про визнання провини. Хантер вважає, що важливо взяти на себе відповідальність за ці помилки, яких він припустився під час періоду потрясінь і залежності у своєму житті. Він з нетерпінням чекає продовження свого одужання та руху вперед,

– сказав адвокат Байдена.

Як цю подію прокоментував сам президент

Джо Байден висловив підтримку своєму синові, який погодився визнати провину.

"Президент і перша леді США люблять і підтримують свого сина, оскільки він продовжує відновлювати своє життя. Подальших коментарів у нас не буде", – йдеться у заяві Білого дому.

Довідково. Хантер Байден раніше працював юристом і лобістом, у тому числі за кордоном. У 2014 році його звільнили з ВМС США після позитивного тесту на кокаїн. Про проблеми з алкоголізмом та зловживання психоактивними речовинами син політика-демократа писав у своїх мемуарах, що вийшли два роки тому.