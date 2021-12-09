Суд Италии окончательно оправдал нацгвардейца Маркива

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив теперь полностью оправдан в Италии. Соответствующее решение принял Верховный кассационный суд страны.

В деле украинца теперь поставили точку. Об этом сообщил активист украинской общины в Италии Олесь Городецкий.

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Все иски отклонены. Решение миланского суда оставили в силе. Ура!

– написал активист в фейсбуке.

В комментариях пользователи радуются новости и поздравляют с победой.

Что известно о Маркиве

3 ноября 2020 года итальянский апелляционный суд полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняли в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе. Маркива задержали в итальянском аэропорту в 2017 году.

Впоследствии сторона обвинения обжаловала его оправдательный приговор. Маркив утверждал, что этой истории еще нет конца. После трехлетнего заключения в Италии Виталий Маркив вернулся на службу в Нацгвардию.

20 октября у Виталия Маркива и его жены Дианы родился сын. Она опубликовала трогательное фото малыша в больничной кроватке. На нем был виден мальчик в синем костюмчике и синей шапке.

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Полное сообщение активиста в фейсбуке

В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены. Решение миланского суда оставили в силе. Ура!