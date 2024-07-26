Как суд выбирал меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион: полное видео заседания

Сегодня, 26 июля, резонансное дело об убийстве Фарион слушается в Галицком райсуде Львова. Сейчас подозреваемому избирают меру пресечения.

Накануне нападавшего, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион, задержали правоохранители. Сейчас в суде ему избирают меру пресечения.

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Подозреваемому в убийстве Фарион избирают меру пресечения

В 17:12 заседание суда в отношении меры пресечения подозреваемому в убийстве Фарион возобновили. Но адвокат подозреваемого Игорь Сулима попросил технический перерыв на 5 – 10 минут. В настоящее время процесс продолжается.

В то же время прокурор просит меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога для подозреваемого в убийстве. В сети также показали видео из зала суда, где подозреваемый отказался отвечать на вопросы судьи.

Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион предлагает избрать ему круглосуточный домашний арест. Свою позицию он объяснил тем, что по делу мало доказательств, указывающих на причастность подозреваемого.

В конце концов суд избрал подозреваемому в убийстве Фарион меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.

Суд по убийству Ирины Фарион: смотрите полное видео

В убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион подозревают 18-летнего Вячеслава Зинченко.