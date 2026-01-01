Продажа голосов в Верховной Раде: суд применил меры пресечения к пяти нардепам

Высший антикоррупционный суд определил меры пресечения для пятерых народных депутатов, подозреваемых по делу о получении взяток за голосование в парламенте. Так, за них должны внести миллионные залоги.

Как наказали нардепов за продажу голосов?

По информации САП, суд установил залоги следующим образом: одному из фигурантов определили размер залога в сумме 40 миллионов гривен, другому – 30 миллионов. Еще двум объявили о залоге по 20 миллионов каждому, а пятому – 16,6 миллиона гривен.

Кроме того, все подозреваемые обязаны сдать загранпаспорта и использовать электронные средства контроля (браслеты).

Речь идет о депутатах Юрии Киселе, Игоре Негулевском, Михаиле Лабе (Лабазове), Евгении Пивоварове и Ольге Савченко.

