Как наказали нардепов за продажу голосов?
По информации САП, суд установил залоги следующим образом: одному из фигурантов определили размер залога в сумме 40 миллионов гривен, другому – 30 миллионов. Еще двум объявили о залоге по 20 миллионов каждому, а пятому – 16,6 миллиона гривен.
Кроме того, все подозреваемые обязаны сдать загранпаспорта и использовать электронные средства контроля (браслеты).
Речь идет о депутатах Юрии Киселе, Игоре Негулевском, Михаиле Лабе (Лабазове), Евгении Пивоварове и Ольге Савченко.
Какая предыстория?
В конце декабря 2025 года детективы НАБУ совместно с САП осуществляли следственные действия, в частности обыски, в помещениях комитетов Верховной Рады. Во время проведения этих следственных действий работники Управления государственной охраны препятствовали детективам, ограничивая доступ к объектам в правительственном квартале.
Отметим, что 29 декабря НАБУ и САП объявили о разоблачении организованной группы парламентариев, которые систематически получали взятки за поддержку необходимых решений во время пленарных заседаний Верховной Рады.
Схема действовала минимум с 2021 – 2022 годов, а суммы вознаграждений достигали от нескольких тысяч до 20 тысяч долларов в зависимости от "эффективности" голосований. Координация происходила через специальные чаты в мессенджерах.