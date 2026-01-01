Про це інформує 24 Канал із посиланням на САП.

Як покарали нардепів за продаж голосів?

За інформацією САП, суд встановив застави таким чином: одному з фігурантів визначили розмір застави в сумі 40 мільйонів гривень, іншому – 30 мільйонів. Ще двом оголосили про заставу по 20 мільйонів кожному, а п'ятому – 16,6 мільйона гривень.

Крім того, всі підозрювані зобов'язані здати закордонні паспорти та використовувати електронні засоби контролю (браслети).

Йдеться про депутатів Юрія Кісєля, Ігоря Негулевського, Михайла Лабу (Лабазова), Євгена Пивоварова та Ольгу Савченко.

Яка передісторія?