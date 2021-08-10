Стрелял на своей свадьбе посреди улицы: суд избрал меру пресечения буковинцу

10 августа 2021 , 16:10
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Источник:

Нацполиция Украины

27-летний жених на Буковине 25 июля стрелял из охотничьего карабина. Суд избрал мужчине меру пресечения – он не может покидать родное село без разрешения, а также был вынужден сдать загранпаспорта.

Мужчину обязали прибывать к следователю, прокурору или в суд по их первому требованию. Об этом полиция сообщила 10 августа.

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Суд избрал меру пресечения 27-летнему мужчине

Досудебное расследование дела проводят следователи отделения полиции № 1 в Сторожинце Черновицкого райуправления полиции. Именно они обратились в суд с ходатайством, согласованным с прокурором, об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следственный судья рассмотрел ходатайство и постановил применить к нарушителю меру пресечения в виде личного обязательства и возложил на него процессуальные обязанности,
– сообщили в полиции.

В частности суд обязал его:

  • прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию;
  • не выезжать без разрешения из села Иживцы;
  • сообщать правоохранителям об изменении своего места работы или проживания;
  • воздержаться от общения со свидетелями;
  • сдать на хранение в соответствующие органы власти документы для выезда за границу.

В случае невыполнения обязанностей к нему могут применить более жесткую меру пресечения с наложением денежного взыскания,
 –  отметили в сообщении.

Стрельба на Буковинской свадьбе: коротко

  • 25 июля в буковинском селе Нижние Петровцы Черновицкого района жених во время празднования собственной свадьбы открыл стрельбу.
  • Находясь в BMW X-5, мужчина начал стрелять из автоматического карабина в воздух.
  • Правоохранители узнали о поведении жениха после того, как в соцсети попало соответствующее видео.
  • Владелец оружия – 33-летний приятель нарушителя. В полиции сообщили, что кроме карабина, мужчина имеет еще 3 единицы нарезного оружия. Из-за инцидента он уже потерял разрешение на хранение и использование оружия.
  • Жениху объявили о подозрении из-за незаконного обращения с оружием. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
  • Правоохранители проводят досудебное расследование. Кроме того, полиция провела осмотр места происшествия и 3 санкционированных обыска на месте стрельбы, а также – у участников правонарушения.
Автор: Діана Квасневська