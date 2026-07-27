Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что известно о деле Гончарука?

Сам Василий Гончарук в суде заявил, что "полностью осознает свою ответственность" и заверил, что сотрудничает со следствием. По его словам, он передал правоохранителям информацию о мероприятии, доступе к телефонам и другие данные.

Гончарук также просил не брать его под стражу, а избрать домашний арест.

При этом Святошинский районный суд Киева назначил руководителю ассоциации производителей беспилотных систем "Армада" 60 суток под стражей без права внесения залога.

После объявления решения суда журналисты спросили Гончарука, признает ли он вину и планирует ли подавать апелляцию. Однако мужчина отказался от комментариев.

Напомним, в результате российского ракетного удара по частному стрелковому полигону в Киевской области 24 июля погибли 11 человек, еще около 100 человек получили ранения. Атака произошла во время закрытой выставки беспилотного вооружения с участием представителей украинской оборонной индустрии.

В Генштабе ВСУ отметили, что пораженный полигон был частным объектом и не принадлежал к структуре Сил обороны Украины.

Также в Бучанском районе повреждено 27 частных домов и 44 транспортных средства.

Впоследствии организатор выставки вооружения Василий Гончарук был задержан: мужчина находился под конвоем в медицинском учреждении. Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 367 УКУ – служебная халатность, повлекшая гибель людей.