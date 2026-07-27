Об этом сообщает "Радио Свобода".
Что известно о деле Гончарука?
Сам Василий Гончарук в суде заявил, что "полностью осознает свою ответственность" и заверил, что сотрудничает со следствием. По его словам, он передал правоохранителям информацию о мероприятии, доступе к телефонам и другие данные.
Гончарук также просил не брать его под стражу, а избрать домашний арест.
При этом Святошинский районный суд Киева назначил руководителю ассоциации производителей беспилотных систем "Армада" 60 суток под стражей без права внесения залога.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
После объявления решения суда журналисты спросили Гончарука, признает ли он вину и планирует ли подавать апелляцию. Однако мужчина отказался от комментариев.
Напомним, в результате российского ракетного удара по частному стрелковому полигону в Киевской области 24 июля погибли 11 человек, еще около 100 человек получили ранения. Атака произошла во время закрытой выставки беспилотного вооружения с участием представителей украинской оборонной индустрии.
В Генштабе ВСУ отметили, что пораженный полигон был частным объектом и не принадлежал к структуре Сил обороны Украины.
Также в Бучанском районе повреждено 27 частных домов и 44 транспортных средства.
Впоследствии организатор выставки вооружения Василий Гончарук был задержан: мужчина находился под конвоем в медицинском учреждении. Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 367 УКУ – служебная халатность, повлекшая гибель людей.