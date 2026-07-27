Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Що відомо про справу Гончарука?

Сам Василь Гончарук у суді заявив, що "повністю усвідомлює свою відповідальність" та запевнив, що співпрацює зі слідством. За його словами, він передав правоохоронцям інформацію про захід, доступ до телефонів та інші дані.

Гончарук також просив не брати його під варту, а обрати домашній арешт.

Попри це, Святошинський районний суд Києва призначив керівнику асоціації виробників безпілотних систем "Армада" 60 діб під вартою без права внесення застави.

Після оголошення рішення суду журналісти запитали у Гончарука, чи визнає він провину та чи планує подавати апеляцію. Однак чоловік відмовився від коментарів.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по приватному стрілецькому полігону на Київщині 24 липня загинули 11 людей, ще близько 100 осіб дістали поранення. Атака сталася під час закритої виставки безпілотного озброєння за участі представників української оборонної індустрії.

У Генштаб ЗСУ наголосили, що уражений полігон був приватним об'єктом і не належав до структури Сил оборони України.

Також в Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби.

Згодом організатора виставки озброєння Василя Гончарука затримали: чоловік перебував під конвоєм у медичному закладі. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 367 ККУ – службова недбалість, яка спричинила загибель людей.