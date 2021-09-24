Суд избрал меру пресечения судье с Винниччины, его подозревают в получении взятки

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения председателю одного из районных судов Винницкой области в виде залога в 3,5 миллиона гривен. Его антикоррупционные органы подозревают в получении взятки.

Свое решение в отношении судьи из Винницкой области, которого подозревают в коррупции, ВАКС принял на заседании 23 сентября.

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Суд избрал меру пресечения судье из Винницкой области

По ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов Национального антикоррупционного бюро следственный судья ВАКС избрал меру пресечения председателю суда одного из районных судов Винницкой области.

Суд частично удовлетворил ходатайство и определил меру пресечения в виде залога в размере 3,5 миллиона гривен.

Кроме того, на подозреваемого возлагали ряд процессуальных обязанностей.

Дело судьи с Винницкой области: что известно

По версии следствия, в августе 2021 года судья попросил взятку за признание права на земельный участок. Сделал он это через посредника. За каждый гектар земельного участка судья требовал 40 тысяч гривен, что с учетом площади земли в 3,09 гектара составил 120 тысяч гривен (4620 долларов).

Правоохранители во время проведения следственных действий задокументировали два факта передачи денег – 3 тысячи долларов и 1620 долларов.

В отношении судьи возбудили уголовное дело, сейчас идет досудебное расследование.

Текст сообщения САП:

Суд избрал меру пресечения судье районного суда Винницкой области, подозреваемому в получении неправомерной выгоды

23 сентября 2021 года по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения председателю суда одного из районных судов Винницкой области, который обоснованно подозревается в получении неправомерной выгоды.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к судье меру пресечения в виде залога в размере 3,5 млн гривен.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей.

Напомним, по версии следствия, в августе 2021 года судья попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в размере 40 тысяч гривен за каждый гектар земельного участка, что с учетом площади земли 3,09 га составляет 120 тыс. гривен (4620 долл. США) за принятие решения о признании права собственности на эту долю (пай) за физическим лицом.

Детективами НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Винницкой области ДСР Нацполиции в ходе проведения следственных действий задокументировано два факта передачи средств – 3 тыс. долларов США и 1620 долларов США.

Действия судьи квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.