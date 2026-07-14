Убийство братьев Мосейчуков: суд избрал меру пресечения экскомандиру 155-й бригады

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Станислава Лучанова, бывшего командира 155-й ОМБр "Анна Киевская". Его подозревают в организации убийства двух братьев Мосейчуков.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Что известно о деле Лучанова?

Как пишет "Суспильне", заседание началось с четырехчасовой задержкой.

Лучанов заявил, что не согласен с подозрением, но готов сотрудничать со следствием.

Прокурор просил о содержании подозреваемого под стражей. Он подчеркнул, что Лучанов может скрываться от следствия и суда, ведь ранее ушел в СЗЧ, а также может влиять на свидетелей, являющихся его подчиненными, и запугивать их.

Сам Лучанов утверждал, что не был в СЗЧ, а ушел в отпуск, а затем – на больничный.

Адвокат подозреваемого заявил, что "в материалах дела нет ни одного упоминания" о его подзащитном. По словам защиты, указание на убийство братьев давал "другой человек".

Напомним, что преступление произошло в селе Калиновка Белоцерковского района Киевской области.

Установлено, что между одним из братьев и местной жительницей возник словесный конфликт. Впоследствии ее муж, бывший командир бригады, потребовал извинений перед своей женой за высказанную нецензурную брань, однако получил отказ. Решив отомстить, злоумышленник привлек к своему плану других военных.

Следователи выяснили, что фигуранты проникли на территорию дома, где проживали братья. Угрожая оружием, они силой вывезли их в другую область. Там мужчин незаконно удерживали, а затем убили.

У Лучанова возник умысел на причинение смерти. Он привлек Алексея Долгаленко (командир батальона 155-й ОМБр – 24 Канал), для которого он был непосредственным начальником… Лучанов отдал приказ убить братьев, выбрал место… Долгаленко 1 июля вывез Мосийчука Максима на полигон (недалеко от Полтавы – 24 Канал). Нанеся ранение в голову, Мосийчук скончался,

– говорил прокурор в зале суда.

Затем, по утверждению стороны обвинения, подозреваемый также вывез на полигон другого брата – Романа. По его словам, Долгаленко выстрелил ему в голову не менее 8 раз. Чтобы скрыть тела, подозреваемый поместил их в заранее выкопанную яму на территории того же полигона, а затем отчитался перед Лучановым.

На данный момент полицейские установили личности 9 причастных к преступлению. Все они – военнослужащие.

Фигурантам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сам Лучанов долгое время скрывался, но 13 июля его задержали в столице. Бывшему командиру грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.