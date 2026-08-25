Суд избрал меру пресечения бывшей заместительнице главы ОП Ирине Мудрой

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения в отношении бывшего заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой. Ее поместили под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает НАБУ.

Что известно о решении суда?

ВАКС постановил взять Ирину Мудру под стражу сроком на 60 дней. В то же время суд определил альтернативу в виде залога в размере 20 миллионов гривен.

Во время заседания сторона обвинения просила применить к подозреваемой содержание под стражей с альтернативой залога в 150 миллионов гривен. Прокурор, в частности, сослался на риск скрытия Мудрой.

По его словам, в деле имеются записи разговоров бывшей чиновницы с народным депутатом Микитасом о ее связях с сотрудниками Государственной пограничной службы. Также у следствия есть запись разговора Мудрой с дочерью о возможном проживании за границей.

Защита просила суд не применять к Мудрой меру пресечения. В то же время за бывшую заместительницу главы ОП поручились два человека, среди которых главный раввин Киева Моше Реувен Асман Маркович.

После оглашения решения суда Ирина Мудрая сделала заявление относительно залога.

"Я постараюсь найти такую сумму,

– сказала она.

По словам Мудрой, она обратится к знакомым и друзьям с вопросом, смогут ли они ей помочь. Бывшая чиновница отметила, что имеет "много контактов", поэтому надеется собрать необходимые 20 миллионов гривен.

Напомним, прокурор САП заявил, что Ирина Мудра может владеть активами на сумму свыше 250 миллионов гривен. По его словам, речь идет о ценных бумагах, украшениях, транспортных средствах, недвижимости и имущественных правах.

Именно поэтому обвинение просило для Мудрой залог в размере 150 миллионов гривен. Среди ее имущества есть квартира площадью более 57 квадратных метров стоимостью свыше 8 миллионов гривен, парковочное место и объект незавершенного строительства.

Также следствие обнаружило дорогие украшения, в частности кольцо с бриллиантами и браслет Cartier, часть которых, по версии обвинения, не была задекларирована.

Кроме того, по данным прокурора, у Мудры есть ценные бумаги, средства в различных валютах, а также Range Rover ориентировочной стоимостью 120 тысяч евро. Следствие также считает, что она могла планировать переоформить часть активов на близких.