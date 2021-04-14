Суд, который заменит ОАСК, может появиться уже осенью, – представитель Зеленского в КСУ
Новый Киевский окружной административный суд, который должен заменить ОАСК, могут создать уже осенью. Но чтобы его образовать и избрать судей, должна заработать Высшая квалификационная комиссия судей.
Источник:Укринформ
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что в новый орган изберут тех судей, "уровень честности и доверия к которым не будет вызывать вопросов у общества, экспертов". Об этом он рассказал журналистам 14 апреля в Верховной Раде.
Важно Рада соберется на еще одно внеочередное заседание: будут ли рассматривать вопрос об ОАСК
Что говорит представитель президента в КСУ
Я думаю, что осенью этого года мы получим уже обновленный Киевский городской окружной административный суд,
– рассказал нардеп от "Слуги народа".
Он добавил, что формировать состав нового суда будет Высшая квалификационная комиссия судей, которую также должны создать в скором времени. Нардеп напомнил, что Верховная Рада в первом чтении уже приняла законопроект, который предусматривает конкурсную процедуру образования Высшей квалифкомиссии судей. В ближайшее время его планируют принять во втором чтении и в течение нескольких месяцев сформировать состав комиссии судей.
С момента ликвидации ОАСК всем судьям, согласно закону о судоустройстве и статусе судей, предложат различные алгоритмы действий.
Вениславский говорит, что если Высшая квалификационная комиссия судей сочтет необходимыми конкурсные основы перевода, скажем, в новый суд, то это будет только открытый прозрачный конкурс. К тому же участвовать в нем разрешат любым кандидатам, которые будут отвечать законным критериям. И в случае положительного результата конкурса их назначат на должность.
Вопрос относительно других сотрудников суда будет решать Государственная судебная администрация.
- 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5369 о ликвидации Окружного админсуда Киева. Документ обозначен как неотложный.
- Президент заявил, что ОАСК так и не смог вернуть доверие к себе, однако справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости.
- Новый законопроект предусматривает ликвидацию ОАСК и образование Киевского окружного административного суда. К тому же, ОАСК должен прекратить осуществлять правосудие и в течение 10 рабочих дней передать дела в Киевский окружной административный суд, который будет рассматривать производства до начала работы Киевского городского окружного административного суда.
- Скандальный председатель ОАСК Павел Вовк считает такое решение "манипуляцией отдельных активистов".
- Федор Вениславский считает, что ВР может рассмотреть законопроект уже на следующей пленарной неделе.
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