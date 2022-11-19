Россию признать виновной в преступлении не могли, – Вигиринский прокомментировал приговор MH17

17 ноября Международный суд в Нидерландах признал причастными к сбитию малайзийского боинга трех пророссийских боевиков. К сожалению, Россию как государство невозможно признать виновной в этом преступлении.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, государство невозможно судить по правилам уголовного кодекса. Логично, что страна не может сесть на пожизненное лишение свободы. Однако вполне реально осудить военно-политическое руководство государства. Но есть нюансы.

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Как подчеркивает Вигиринский, в идеале нужно было бы, чтобы в России изменился режим, и всех ответственных за эту трагедию и другие преступления выдали бы для проведения арбитража. Однако фактически существует схожая ситуация с сирийским диктатором Башаром Асадом, который совершил много преступлений, но спокойно находится на территории своей страны.

Поэтому это не новейший пример, когда люди, которые кажутся преступниками, что должны предстать перед международным судом, к сожалению, перед судом не предстают. С Россией это не что-нибудь новое. Хотя были примеры того же Каддафи и других, завершивших жизнь на другом "суде",

– отметил Вигиринский.

Кроме того, есть юридическая и бытовая логика. По последней, все понимают, что печально известный "Бук" не мог выйти из воинской части, пересечь границу с Украиной без разрешения Путина. Но это еще нужно доказать.

Здесь уже идет юридическая логика. Сомнения в уголовном производстве всегда толкуют в пользу обвиняемого. Если прямых доказательств нет – то и к ответственности невозможно привлечь Путина или кого-нибудь из высокопоставленных военных за эту трагедию не получится.

Эти вещи не совсем приятны. Если мы хотим получить судебное решение, то наше желание должно совпадать с доказательствами и данными, полученными органами, рассматривавшими соответствующее уголовное производство. Тем более, следственная группа в вопросе MH17 исследовала даже те версии, которые предлагала Россия. И отвергла их следственным путем,

– подчеркнул Вигиринский.

По его словам, таково уже международное правосудие, которое с помощью принципов, правил и норм выносит решение, которое обязательно будет выполняться, сколько бы ни прошло времени.

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