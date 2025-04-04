Экс-разведчику Червинскому вернули загранпаспорт и разрешили снять электронный браслет

Бывшему разведчику Роману Червинскому частично смягчили меру пресечения. Ему вернули загранпаспорт и разрешили снять электронный браслет.

Суд, вероятно, избегает возможности жалоб в ЕСПЧ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его адвокатов Константин Глоба и Андрей Иосипов.

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Что известно о суде над Червинским

3 апреля Кировоградский районный суд разрешил бывшему работнику спецслужб Роману Червинскому получить обратно свой загранпаспорт. Ранее Печерский суд не продлил обязанность носить электронный браслет.

Также суд удовлетворил ходатайство адвокатов о доступе к мобильным соединениям телефонов у операторов мобильной связи.

Андрей Иосипов предполагает, что возвращение паспорта – это, скорее, превентивный шаг суда, чтобы избежать возможных жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чем реальная попытка соблюдения прав подозреваемого.

Скорее с целью попытаться минимизировать основания для обращений в ЕСПЧ, чем с действительной целью соблюдения прав Червинского, судом было частично удовлетворено ходатайство и отказано в продлении обязанности сдать на хранение паспорт для выезда за границу,

– заявил Иосипов.

Несмотря на это, суд продлил меру пресечения Червинскому еще на 60 дней. По словам прокурора Виктора Кобца, подозреваемый и в дальнейшем обязан являться по вызову, не менять место жительства без предупреждения, а также не контактировать со свидетелями и потерпевшими.

Кто такой Роман Червинский

Роман Червинский известен как бывший сотрудник СБУ и ГУР МО. Его имя фигурирует в ряде резонансных операций – от задержания Владимира Цемаха, ключевого свидетеля по делу MH17, до "вагнергейта".

После провала операции из-за возможной утечки информации он заявил, что на разведчиков давили угрозами об увольнении и уголовными производствами. Передавались они якобы из Офиса президента.

В 2022 году он стал объектом расследования СБУ после неудачной спецоперации, что, по версии следствия, привела к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. В результате обстрела погиб командир воинской части, 17 украинских защитников получили ранения, были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

Также иностранные СМИ связывали Червинского с подрывом газопроводов "Северный поток", однако он эту информацию опровергает.