Суд, ймовірно, уникає можливості скарг до ЄСПЛ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його адвокатів Костянтин Глоба та Андрій Йосипов.

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Що відомо про суд над Червінським

3 квітня Кіровоградський районний суд дозволив колишньому працівнику спецслужб Роману Червінському отримати назад свій закордонний паспорт. Раніше Печерський суд не продовжив обов’язок носити електронний браслет.

Також суд задовольнив клопотання адвокатів про доступ до мобільних зʼєднань телефонів у операторів мобільного звʼязку.

Андрій Йосипов припускає, що повернення паспорта – це, швидше, превентивний крок суду, аби уникнути можливих скарг до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), ніж реальна спроба дотримання прав підозрюваного.

Радше з метою спробувати мінімізувати підстави для звернень до ЄСПЛ, аніж із дійсною метою дотримання прав Червінського, судом було частково задоволено клопотання та відмовлено у продовженні обовʼязку здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон,

– заявив Йосипов.

Попри це, суд продовжив запобіжний захід Червінському ще на 60 днів. За словами прокурора Віктора Кобця, підозрюваний і надалі зобов’язаний з’являтись за викликом, не змінювати місце проживання без попередження, а також не контактувати зі свідками й потерпілими.

Хто такий Роман Червінський

Роман Червінський відомий як колишній співробітник СБУ та ГУР МО. Його ім’я фігурує у низці резонансних операцій – від затримання Володимира Цемаха, ключового свідка у справі MH17, до "вагнергейту".

Після провалу операції через можливий витік інформації він заявив, що на розвідників тиснули погрозами про звільнення та кримінальними провадженнями. Передавалися вони нібито з Офісу президента.

У 2022 році він став об’єктом розслідування СБУ після невдалої спецоперації, що, за версією слідства, призвела до обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Унаслідок обстрілу загинув командир військової частини, 17 українських захисників зазнали поранень, було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Також іноземні ЗМІ пов’язували Червінського з підривом газопроводів "Північний потік", однак він цю інформацію спростовує.