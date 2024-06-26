Надели, но не сразу после суда: Тищенко уже ходит с электронным браслетом

На украинского нардепа Николая Тищенко, которого судили 25 июня, уже надели электронный браслет. Но это случилось не сразу после завершения судебного заседания.

Так, в сети распространили видео, где Николай Тищенко сидел в ресторане после завершения суда.

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Тищенко не сразу надели электронный браслет

В ряде телеграм-каналов распространили кадры, где, как утверждается, народный депутат после заседания в Печерском районном суде сидел в ресторане одного из отелей Киева. В сети писали, что в ресторане Тищенко, вероятно, говорил со своими адвокатами.

Тищенко заметили в столичном ресторане после суда: смотрите видео

В прокуратуре журналистам Общественного подтвердили, что браслет нардепу одели не сразу после избрания меры пресечения в суде 25 июня.

Однако впоследствии в одном из киевских телеграм-каналов появилось фото, где Тищенко все же одевают электронный браслет. В сети писали, что это произошло в 22:30, после чего народный депутат отправился домой.



Тищенко надели электронный браслет / Фото с киевских телеграм-каналов

Ранее Печерский районный суд Киева отправил Николая Тищенко на круглосуточный домашний арест. В таком режиме нардеп должен провести два последующих месяца. Также нардеп должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Напомним, что народному избраннику утром 25 июня объявили о подозрении в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего. В помещение, где проживает Тищенко также пришло с обысками ГБР, которые обнаружили у депутата кучу наличных и часы стоимостью 2 миллиона гривен.