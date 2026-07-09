Об этом сообщает Суспильне.

Интересно, что Тищенко после судебного заседания показал журналистам сало и чеснок

Что известно о залоге, который внес Тищенко самостоятельно?

Информацию, что залог уже внесен, сообщил журналистам адвокат Николая Тищенко.

По имеющейся у меня информации, залог внесен. Насколько мне известно, это деньги непосредственно господина Николая, а также третьего лица. У меня нет информации, кто это за человек,

– сказал адвокат.

Также он рассказал об апелляции на решение ВАКС о мере пресечения по делу о вымогательстве взятки.

"Что касается апелляции, только вчера во второй половине дня мы получили полный текст решения о мере пресечения. У нас есть срок на подачу апелляции. Решение о подаче или неподаче еще не принято", – отметил адвокат.

Напомним, 29 июня НАБУ и САП объявили о подозрении Николая Тищенко в вымогательстве миллиона долларов за "решение вопроса" с колл-центрами и внесении ложной информации в декларацию. По версии следствия, депутат легализовал 12,6 миллиона гривен незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей женой.

А уже 3 июля ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен. Также суд обязал нардепа выполнять ряд обязательств, среди которых – являться к следователю или в суд по первому требованию, сдать на хранение загранпаспорта, носить электронное средство контроля и не покидать пределы Киева без разрешения следователя, прокурора и суда.