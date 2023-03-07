Об этом в эфире 24 Канала рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Белоруссии Павел Латушко. Подобные приговоры были вынесены также нескольким другим оппозиционерам, все они находятся сейчас за пределами Беларуси.

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В Минске заочно осудили кандидата на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую до 15 лет заключения. Ее обвинили в сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Вместе с ней заочно осудили и эксминистра культуры Павла Латушко, получившего 18 лет лишения свободы.

Ответ Латушка

Латушко убежден, что Александр Лукашенко дает очень четкий сигнал государственным чиновникам высокого ранга, что в случае "измены" (хотя ему никто и не присягал) их ждет такая же участь, как, например, у Латушко.

Он сегодня вообще был в истерике. Заявил, что "всех беглецов мы найдем, если вы думаете, что это останется безнаказанно, мы вас всех накажем". То есть это угрозы, связанные с похищение, угрозы с тем, чтобы похитить и доставить в Беларусь для отбывания наказания,

– добавил оппозиционер.

Он подчеркнул, что подобные действия минского диктатора его не мотивируют сложить руки, а наоборот становятся хорошим импульсом и эмоциональным зарядом для продолжения борьбы с этим "уродливым режимом Лукашенко и оккупацией, проводимой Россией на белорусской территории".

"Лукашенко судил пустую решетку, но я уверен, что не за горами то время, когда в этой клетке окажется один усатый мужчина вместе со своими союзниками и будет нормальный, открытый суд", - подчеркнул Латушко.

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