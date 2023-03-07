Про це в ефірі 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. Подібні вироки були винесені також кільком іншим опозиціонерам, всі вони зараз перебувають за межами Білорусі.

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В Мінську заочно засудили кандидатку на пост президента Білорусі Світлану Тихановську до 15 років ув'язнення. Її звинуватили у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом. Разом з нею заочно засудили і ексміністра культури Павла Латушка, який отримав 18 років позбавлення волі.

Відповідь Латушка

Латушко переконаний, що Алєксандр Лукашенко дає дуже чіткий сигнал державним чиновникам високого рангу, що у випадку "зради" (хоч йому ніхто і не присягав) їх чекає така ж доля як, наприклад, у Латушко.

Він сьогодні взагалі був в істериці. Заявив, що "всіх втікачів ми знайдемо, якщо ви думаєте, що це залишиться безкарно, ми вас усіх покараємо". Тобто це погрози, пов'язані з викраденням, погрози з тим, щоб викрасти і доставити у Білорусь для відбуття покарання,

– додав опозиціонер.

Він наголосив, що подібні дії мінського диктатора його не мотивують скласти руки, а навпаки стають гарним імпульсом та емоційним зарядом для продовження боротьби з цим "потворним режимом Лукашенка і окупацією, яку проводить Росія на білоруській території".

"Лукашенко судив пусті ґрати, але я впевнений, що не за горами той час, коли в цій клітці опиниться один вусатий чоловік разом зі своїми союзниками і буде нормальний, відкритий суд", – наголосив Латушко.

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