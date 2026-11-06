"Я ее все равно не заплачу": Сергею Дуке могут назначить залог 100 миллионов гривен

В отношении генерала СБУ Сергея Дуки при избрании меры пресечения может быть назначен залог в размере 100 миллионов гривен. Сторона обвинения будет настаивать на содержании чиновника под стражей.

Соответствующее ходатайство сторона обвинения подготовила для рассмотрения в Высшем антикоррупционном суде, сообщил прокурор САП Николай Карась.

Что известно о деле Дуки

Прокуроры настаивают на изоляции подозреваемого на период досудебного расследования с возможностью внесения залога.

Во время самого судебного заседания 6 ноября спецслужба направила в суд официальное письмо с предупреждением об опасности террористического акта. Судья частично удовлетворил ходатайство и перевел заседание в закрытый режим, организовав для журналистов трансляцию в отдельном зале.

Защитник чиновника также требовал ограничить публичный доступ к слушанию, утверждая, что открытый процесс наносит вред здоровью его подзащитного. Адвокат дополнительно заявил, что обнародованные детективами данные о жилье подозреваемого якобы стали известны вражеским спецслужбам.

Для меня 100 миллионов – это безальтернативный залог. Я его все равно не буду платить,

– заявил тем временем Сергей Дука.

Дука заявил, что не собирается бежать за границу и готов сотрудничать со следствием.

Уничтожение доказательств и вмешательство спецназовцев

Следственным действиям в загородном поместье фигуранта предшествовало жесткое вооруженное сопротивление. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов сообщил, что при попытке войти во двор неизвестные направили на правоохранителей оружие с лазерным целеуказателем и угрожали стрелять.

По словам детективов, генерал лично вышел к окну второго этажа с пистолетом, после чего выбежал на балкон и разбил молотком два телефона и жесткий диск. Впоследствии к дому прибыли вооруженные бойцы спецподразделения СБУ "Альфа", которые пытались отбить подозреваемого, однако ситуацию урегулировали путем переговоров.

В ходе расследования была зафиксирована передача чиновнику четырех криптокошельков на сумму около 3 миллионов долларов. По версии следствия, за эту взятку он должен был добиться снятия ареста с активов наркосиндиката "Химпром" через Офис генпрокурора.

Как уже сообщалось, детективы НАБУ задержали генерала СБУ Сергея Дуку 4 ноября в ходе спецоперации "Карфаген". В рамках данного дела силовики разоблачили организацию, которая прикрывала мошеннические колл-центры и нелегальные бизнесы в обмен на взятки высокопоставленным чиновникам.